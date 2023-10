Cinta adhesiva en la escoba, el asombroso truco de limpieza que debes conocer

Una de las tareas más importantes dentro de casa es la limpieza ya que nos ayuda a conseguir que cada espacio huela bien todo el tiempo, que el polvo no se acumule en superficies como los muebles o que la grasa de la cocina no quede atrapada en las paredes hasta dar un aspecto de descuido en nuestro hogar, especialmente si no se presta atención a los detalles, pues son los que marcan la diferencia. Es por ello que cada vez más personas buscan desde los remedios caseros hasta los trucos para erradicar todo rastro de suciedad.

Aunque productos como el bicarbonato o el vinagre nos pueden ayudar a quitar el sarro de las tazas del baño, el alcohol consigue que al limpiar un espejo quede radiante y sin mancha alguna, lo cierto es que estos son solo pequeños secretos que marcan la diferencia al hacer el aseo de la casa. Pero no son los únicos y uno de los favoritos de muchas personas es el agregar un pedazo de cinta adhesiva en la escoba para tener resultados sorprendentes, ¿de qué se trata?

Ya no podrás usar tu escoba sin agregarle cinta. (Foto: Pexels)

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en la escoba?

Desde hace ya un tiempo en redes sociales, como TikTok, se ha viralizado un nuevo truco de limpieza que es muy fácil de realizar y con el que en segundos se conseguirá tener el piso radiante, aún si no trapeamos con detergente; se trata de colocar un trozo de cinta adhesiva al cepillo de la escoba. Así de fácil podrás conseguir tener los espacios de tu casa limpios y sin demasiado esfuerzo, en especial si tienes mascotas en casa o la acumulación de pelusa es incontrolable.

Para realizar este truco sólo tienes que tomar tu escoba favorita y en las cerdas del cepillo pegar un buen pedazo de cinta adhesiva, pero que de preferencia sea gruesa y sobre todo el largo de este articulo de limpieza. Una vez que te asegures que está bien pegado comienza a barrer cada una de tus habitaciones para así olvidarte del polvo acumulado, la pelusa, el cabello que se cae cada que te cepillas o el pelaje que van mudando tus perros.

Olvídate de pasar horas tratando de que el recogedor guarde hasta el polvo. (Foto: Pexels)

Al realizar este sencillo truco notarás cómo la limpieza dentro de tu casa resulta mucho más fácil de lo que pensabas, pues cada uno de los elementos que dan una apariencia sucia a tu hogar se eliminarán de forma rápida y efectiva, aunque no debes de olvidarte de cambiar la cinta adhesiva cada que sea necesario para que su pegamento siga recogiendo el polvo, pelusa o cabellos. ¿Le darías una oportunidad?

SIGUE LEYENDO

Estas son las plantas que debes poner en la entrada de tu casa para atraer la abundancia y prosperidad

Esta es la esponja japonesa que dice adiós al papel higiénico y que garantiza una limpieza perfecta

Dile adiós a la secadora: descubre el método japonés ideal para secar la ropa en días de lluvia