¿Cuáles son los 2 momentos en los que las personas son más felices en la vida, según la ciencia?

Sin duda, cada etapa de la vida tienes sus "pros" y contras, lo importante es saber disfrutar de cada una para que la experiencia de vida sea inmemorable. El día de hoy no volverá, por lo que expertos de las emociones y salud mental recomiendan valorar lo que tenemos para hacer que cada día valga. En esa línea, se podría pensar que la mejor edad es la que tenemos ahora.

Lo que hace feliz al ser humano y la edad en la que lo es dependerá de cada persona y las aspiraciones, metas y deseos que tenga; sin embargo, especialistas en la conducta humana han estudiado por siglos este fenómeno, investigando y revelando resultados que aunque solo son estimaciones, dicen mucho sobre lo qué le trae bienestar a la sociedad en la que actualmente se vive.

La investigación fue realizada por la London School of Economics and Political Science. Foto: Pexels

¿Cuáles son las mejores edades de la vida?

Ni la diversión de un adolescente de 17, ni la libertad de un joven de 24, ni la madurez de una persona a los 65 años. De acuerdo con un estudio realizado por la London School of Economics and Political Science, somos más felices en dos momentos de nuestras vidas, no solo en uno.

Los investigadores pidieron a 23 mil voluntarios alemanes de entre 17 y 85 años que calificaran su satisfacción con la vida. Los participantes predijeron qué tan felices se sentirían dentro de cinco años después de ese periodo, informaron cómo se sentían realmente.

El estudio encontró que la felicidad tiende a seguir una curva en forma de "U" a lo largo de la vida de un individuo. La satisfacción alcanza niveles más altos durante los extremos del rango de edad del estudio y desciende con la mediana edad. Es así que los investigadores observaron los dos años más importantes en los que la felicidad alcanza su punto máximo: los 23 y los 69 años.

La felicidad tiende a seguir una curva en forma de "U". Foto: Pexels

Según el estudio, cuando tenemos poco más de 20 años, por lo regular hay de energía y entusiasmo por los cambios que conlleva la juventud: nuevas carreras, nuevos lugares para viajar y nuevas personas que conocer. No obstante, cuando llegamos a los 60 y 70 años, es decir, la tercera edad, es probable que nos hayamos jubilado y ahora podamos encontrar el espacio para hacer cosas para las que antes no teníamos tiempo.

