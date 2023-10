¿Quieres verte sexi este Halloween? con estos disfraces le vas a hacer honor a Regina George

Se acerca una de las noches más mágicas del año, durante la cual, muchos infantes deciden disfrazarse de criaturas del la obscuridad o personajes de las películas más terroríficas, aunque también es la temporada para verte super sensual de una manera atrevida y despreocupada. De ahí que en la película de "Chicas Pesadas" se haga una referencia de la reinterpretación que le dan al Halloween las nuevas generaciones.

Así que si eres una chica que en vez de buscar inspirar terror, planea verse super sexi en Halloween, lo mejor será que experimentes con estos disfraces inspirados en algunos de los personajes más eróticos que existen, los cuales van desde Jessica Rabbit hasta "La señorita Velo" de las "Chicas Superpoderosas".

Jessica Rabbit es la máxima exponente de la sensualidad / Pinterest: @biancacontursi

Disfraces de chicas para Halloween del 2023

Para empezar, es necesario que tomes en cuenta que, con el objetivo de dignificar todas las profesiones, lo mejor es no retomar los disfraces de policías, enfermeras o profesoras sexis, ya que esto alimenta una idea misógina y fetichista que puede utilizarse como objeto de abuso y acoso sexual.

Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas retomar a ciertos personajes del cine de terror para dotarlos de un aire más sexy, tal y como puedes hacer con asesinos en serie como Jason de "Viernes 13", Freddy Krueger y Jigsaw, el protagonista de la saga de "Saw" que ha vuelto a popularizarse tras el estreno de su más reciente entrega.

¿Y si aprovechas el furor de Saw para generar un disfraz sensual? / Foto: Pinterest

También puedes optar por algunos personajes clásicos, tales como las hadas o el mismo Cupido, personaje que suele ser representado con la figura de un bebé, aunque también es común verlo con una apariencia varonil y sexy que puede apropiarse al aspecto femenino de una manera muy sexy, tal y como se muestra a continuación.

Este disfraz de cupido te hará flechar más de un corazón / Pinterest: @bloggingperspective

Disfraces sexis para Halloween

En caso de que quieras inspirarte de lleno en un personaje popular, también puedes tomar como punto de partida a algunos dibujos animados que cuentan con personajes que remiten a lo sensual, siendo un claro ejemplo de esto "Sedusa" y "La Señorita Velo", ambas pertenecientes al universo de Cartoon Network.

Otra opción de disfraces para las chicas curvy, por ejemplo es apropiarse de la apariencia del hada madrina de Shrek para darle un giro sexi que seguro hará que te lleves las miradas en la próxima fiesta de disfraces a la que asistas durante este décimo mes del año.

Incluso puedes retomar personajes de algunas series o películas / Foto: Pinterest

Por último y en caso de que no seas fanática de exhibir tu piel, sobra decir que los atuendos entallados traen el mismo resultado que aquellos descubiertos, por lo cual, siempre es una opción retomar disfraces como el de "Los Increíbles" para adquirir una apariencia coqueta y de super heroína.

Este disfraz mezcla dos de los colores más sexy / Pinterest: @Rosegem37

