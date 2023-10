Los 5 tipos de dueños de gatos: estudio de la universidad de Exeter, en Inglaterra, revela quiénes son

En la última década, los gatos se han convertido en uno de los animales de compañía más populares en todo el mundo. Sin embargo, a diferencia de los perros, el proceso de domesticación de estos felinos no ha sido tan profundo, lo que significa que aún conservan muchos de los rasgos de sus ancestros salvajes.

Esta diversidad de personalidades felinas ha llevado a un estudio realizado por expertos de la universidad de Exeter, en Inglaterra, que identifica cinco tipos de dueños de gatos y sus diferentes enfoques en la crianza y cuidado de sus mascotas.

Estudiando a los gatos

El proyecto de investigación titulado "Cats, Cat Owners and Wildlife", publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment, tiene como objetivo abordar las preocupaciones sobre el impacto de los gatos domésticos en la fauna silvestre.

En el Reino Unido, donde se llevó a cabo el estudio, existen más de 10 millones de gatos domésticos, y se ha demostrado que estos felinos pueden representar una amenaza para las especies silvestres, como aves y pequeños reptiles.

La investigación identificó cinco tipos de dueños de gatos:

Protectores preocupados: Estos dueños se centran en la seguridad de sus gatos y controlan estrictamente sus salidas al exterior para prevenir accidentes y enfermedades. Defensores de la libertad: Son dueños que valoran la independencia de sus felinos y se oponen a restricciones en su comportamiento, permitiéndoles deambular libremente. Guardianes tolerantes: Este grupo acepta que sus gatos estén en contacto con el exterior pero no permiten que cacen, conscientes de los riesgos para la fauna silvestre. Cuidadores concienzudos: Son dueños responsables que controlan la caza de sus gatos, mostrando una gran preocupación por la seguridad de otras especies y asumiendo la responsabilidad de controlar su mascota. Laissez-faire: Los dueños de este grupo desconocen en gran medida el instinto de caza de sus gatos y los problemas que esto puede ocasionar para la fauna silvestre.

La antrozoóloga Sarah Crowley, del Centro de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Exeter, explicó que esta investigación busca sensibilizar a los propietarios de gatos sobre su papel en la protección de la vida silvestre.

Este estudio pone de relieve la importancia de criar a los gatos de manera consciente y equilibrada, teniendo en cuenta tanto su bienestar como la conservación de la fauna silvestre. | Créditos: Archivo

"Esperamos que esta investigación inspire a las personas a pensar qué tipo de dueños de gatos son y a tener conversaciones con sus amigos y familiares sobre las responsabilidades que los dueños podrían tener, tanto para ellos mismos como para otros animales salvajes", dijo La antrozoóloga Sarah Crowley.

Este estudio pone de relieve la importancia de criar a los gatos de manera consciente y equilibrada, teniendo en cuenta tanto su bienestar como la conservación de la fauna silvestre. Con la creciente popularidad de los felinos como mascotas, la comprensión de estos cinco tipos de dueños puede ayudar a fomentar una convivencia más armoniosa entre los gatos domésticos y la vida silvestre en las comunidades.

