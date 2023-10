Las 3 actitudes negativas que no te permiten alcanzar el éxito, según experta de Harvard

El éxito es un concepto subjetivo que varía de persona a persona. Mientras que para algunos puede significar alcanzar el puesto más alto en su empresa, para otros puede ser mantenerse feliz, tranquilo o tener una familia amorosa. En general, el éxito se trata de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser y vivir la vida de la forma en la cual uno la desea.

Pese a que el éxito es un concepto personal, hay algunas razones por las cuales el camino para lograrlo comienza a nublarse, pues alcanzarlo no es fácil, la mayoría de las veces se tienen que hacer sacrificios, esfuerzos y mantener un compromiso constante para no fallar. A continuación de desvelan algunas de las actitudes que no te permiten progresar, según una doctora y académica de la Universidad de Harvard.

Hay 3 actitudes que nos podrían estar obstaculizando el camino al éxito. Foto: Pexels

¿Cuáles son las actitudes que no te permiten alcanzar el éxito?

La doctora Luana Marques, profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la prestigiosa institución y quien cuenta con 20 años de experiencia clínica, logró identificar tres obstáculos claves cuando se trata de alcanzar la realización personal a través del cumplimiento de nuestros propósitos:

Retirarse antes de intentarlo: se refiere a la actitud de abandonar una situación o relación sin haber hecho un esfuerzo real para solucionarla o mejorarla. Esta actitud puede tener diferentes motivos y puede ser una decisión sabia o negativa dependiendo de la situación. Es importante evaluar la situación de manera objetiva y considerar todas las opciones antes de tomar una decisión.

Si no lo intentas, ¿cómo sabrás que lo puedes lograr? Foto: Pexels

Reaccionar desmedidamente: según la experta de Harvard, es fundamental mantener la calma cuando las cosas no resultan como esperábamos. Se recomienda tomarse unos minutos para respirar, pensar, o dar un paseo antes de decir o hacer algo que en realidad no queremos, pues podemos empeorar la situación, hacer el problema más grande o lastimar y ofender a nuestros allegados.

Conservar situaciones o relaciones tóxicas en nuestra vida: mantener este tipo de relaciones puede tener consecuencias negativas en la salud emocional y mental de una persona. Para la experta es fundamental identificar estas relaciones o situaciones tóxicas para luego erradicarlas de nuestra vida o tenerlas lo más que se pueda al margen.

