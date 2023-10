La fruta que te ayudará a eliminar las chinches de tus muebles: de forma económica y fácil

No solo en Europa, en los últimos días México se ha visto acechado por una posible plaga de chinches en la capital del país, situación que ha causado alerta específicamente entre las personas que habitan en la Ciudad de México. Al respecto hay quienes han comenzado a realizar acciones de prevención en sus hogares para que estos insectos no pases por sus casa, pero para quien no logró controlarlas y ya están entre sus muebles, hay una fruta que termina definitivamente con ellas.

Por su tamaño tan diminuto, las chinches de cama se esconden en los lugares más recónditos, y si ya detectaste que se encuentran en tu hogar es muy importante tomar las medidas necesarias ya que se pueden dispersar rápidamente en las demás habitaciones e incluso podrían acabar poco a poco con muebles, especialmente los que son de madera o melanina.

Por su diminuto tamaño las chinches se alojan fácilmente en lugares recónditos | Foto: Pixabay

¿Cómo eliminar chinches de cama naturalmente y rápido en casa?

Chinches de colchón

La guayaba funciona como repelente natural, no hace falta que gastes en costosos líquidos químicos, con esta fruta que además es de temporada, puedes acabar con las chinches de una manera definitiva. Para este procedimiento es necesario usar la guayaba roja o blanca, las cuales con las propiedades necesarias para eliminar este poderoso e invasivo insecto.

Guayaba triturada para acabar con las chinches

Una de las formas en las que puedes emplear la guayaba en picando en trocitos varios de estos frutos hasta lograr un engrudo o papilla. Esta preparación se puede colocar directamente en los muebles de madera o melanina, que es donde regularmente invaden las chinches; no te limites con el fruto, coloca suficiente cantidad a lo largo y ancho para que las chinches queden atrapadas entre la pasta. Esta forma también la puedes aplicar para tu colchón, pero es probable que quede manchado, pero lo que es seguro es que no dejará rastro de estos insectos.

Para este procedimiento debemos conseguir guayaba roja o blanca | Foto: Pixabay

Jugo de guayaba para eliminar chinches

Usar guayaba triturada no es conveniente para algunos de nuestros muebles porque pueden estropearse y dañarse definitivamente. Pero también hay otra solución eficaz con esta fruta, solo debes poner a hervir hojas de guayaba, y hacer un jugo con varias guayabas, luego los mezclas, los colocas en un atomizador y listo, este líquido es más noble para aplicar en telas como el colchón fundas de almohadas, cortinas e incluso ropa.

Usa la preparación espesa para muebles | Foto: Pinterest

Cabe destacar que si la presencia de chinches en tu hogar ya representa una plaga, lo mejor es que acudas con expertos en fumigación para que termines con ellas, ya que los remedios caseros ya no son útiles cuando se trata de miles de insectos rondando por todo tu hogar, especialmente en muebles, colchones y ropa de cama.

¿Cómo son las picaduras de chinches?

Ronchas de chinches

Estos animales se alimentan de la sangre y cuando el insecto inserta sus dientes de manera tópica se generan grandes ronchas en la piel. En algunas personas pueden causar reacciones alérgicas o síntomas como dificultad para respirar, ampollas, hasta fiebre, sensación de nauseas, hasta gripe y ritmo cardiaco irregular.

La picadura de chinche puede provocar comezón en área afectada durante una o dos semanas, así mismo destaca la presencia de ampollas o urticaria, estos síntomas regularmente desaparecen en cuestión de unos días sin dejar rastro alguno y no es conveniente aplicar ningún tipo de crema ya que esto puede causar más irritación a la piel, es mejor lavar y dejar secar naturalmente.

Las ronchas aparecen en forma lineal | Foto: Pinterest

¿Cómo se ven las picaduras de chinches?

Las picaduras de chinches son redondas y pueden medir de medio a un centímetro, su coloración es rojiza y en algunos casos no se ve primero como una mancha y posteriormente se hace abultada, esto cuando la persona se rasca o frota la lesión.

¿Cuáles son los mejores remedios para acabar con las chinches?

Además de las guayabas, hay otros elementos naturales que nos pueden servir de aliados para acabar de manera definitiva con esta plaga y con los huevos de chinche, algunos son de prevención y otros se deben aplicar cuando las chinches ya se encuentran en nuestro hogar, es conveniente recordar que en casos extremos de infestaciones de chinches lo ideal es tirar a la basura todo los que ya esté invadido por estos animales y acudir con expertos en control de plagas.

Rociar alcohol en todo el colchón y dejarlo secar al aire libre

Lavar las prendas de cama con agua caliente que superen los 50 grados

Usar sal y esparcirla por los muebles donde se encontró chinches

Colocar vinagre con bicarbonato en sábanas y hendiduras del colchón

Para prevenir

Esparcir gotas de aceite de menta

Limpiar de forma regular las sábanas y muebles de cama

¿Por qué salen las chinches?

Las chinches no emergen de la nada en nuestros muebles, lo más probable es que hayamos estado en algún lugar donde había huevos de chinches o chinches, y es que estos son tan diminutos que se pueden impregnar fácilmente en nuestra ropa sin darnos cuenta y posteriormente los alojamos en nuestros sillones o cama, es cuestión de unas semanas para que este insecto se empiece a esconder entre nuestras pertenencias rápidamente y cuando nos damos cuenta ya hay más de una.

Enfermedades que transmiten las chinches

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California en Estados Unidos, las chinches no transmiten enfermedades, pero se pueden desatar algunas enfermedades derivadas de las ronchas, ya que después de rascarse las picaduras en algunos puede desencadenar una una infección de la piel. Si esto sucede, lo indicado es buscar inmediatamente atención médica.

Aunque no transmiten directamente enfermedades por las lesiones se pueden causar otro tipo de malestares | Foto: Pinterest

¿Qué hacer en caso de tener chinches?

Lo primero es rastrear de dónde vienen, verificar cuáles son los muebles que ya están invadidos, la acción siguiente es limpiar cada uno de ellos a profundidad, en el caso de las prendas y ropa de cama, todo debe lavarse con cloro y en agua a 50 centígrados para eliminar huevesillos, sugerimos no matarlas directamente ya que desprenden un olor muy desagradable. Una vez que todo está limpio lo ideal es fumigar con ingredientes naturales o químicos.

