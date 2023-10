Gloss chocolate: el labial que JLo y Hailey Bieber ponen de moda este otoño

Los lip gloss que se hicieron famosos hace una década regresan a apoderarse del make up, esta tinta de labios viene renovada y con fórmulas que le dan un acabado natural pero con un toque de color. Hailey Bieber ha sido la de las primeras en darle protagonismo al brillo labial, la modelo los usa constantemente e incluso hace que se coloquen en tendencia. Esta vez conquistó con un tono muy otoñal y todas lo queremos usar ¡ya!

La modelo ha tenido un éxito desmedido tras el lanzamiento de su marca de maquillaje Rhode, reconocida por destacar los diferentes rasgos de las mujeres y la belleza natural. En este contexto, Hailey ha apostado especialmente por hacer que los labios de las chicas destaquen y ha lanzado una diversidad de labiales de todos los estilos para que luzcan esta parte del cuerpo de manera única.

Hailey defiende su estilo gloss en rostro y labios | Foto: Instagram @hayleybieber

¿Cuál es el gloss que Hailey Bieber usa en los labios para que se vean tono chocolate y con volumen?

Gloss chocolate

Recientemente la esposa de Justin Bieber lanzó una tinta de labios que está causando suspiros porque tiene el mismo acabado que su rostro, y es que siempre se ha alabado a Hailey por lucir un rostro profundamente hidratado, y aunque constantemente ha mostrado tutoriales cómo logra ese acabado glaseado en su rostro, las respuesta está en una serie de productos que con glazzed.

La modelo ha usado constantemente este tono y le va muy bien con su tono de piel | Instagram: @chiaraferrani

Se trata de los peptide lips tints, su último producto lanzado que no solo ella, otras celebridades como Jennifer López y la modelo Chiara Ferrani están poniendo en tendencia para este otoño. Son cuatro tonos lo que puso a la venta: toast, ribbon, raspberry jelly y espresso, este último definitivamente ha sido el favorito de la temporada por su color chocolate que resalta en cualquier tono de piel y hace que tus labios se vean mucho más voluminosos.

Hailey es una fiel amante de los tonos chocolatosos | Foto: Instagram @jl

Fenty beauty gloss

Este gloss chocolate también lo puedes conseguir en el mismo acabado en Fentu Beauty de la marca de Rihanna, es idéntico al de Hiley pero la cantante enfatizó más en destacar tonos para pieles apiñonadas, así que con cualquiera de los dos obtendrás el efecto glaseado que todas queremos en nuestros labios.

¿Cómo puedo conseguir que tus labios se vean como los de Hailey Bieber?

El tono predilecto por Bieber ha sido el espresso porque tiene una tonalidad chocolatosa que se asemeja a una dona de glaseada. Pero para que tus labios se vean igual no es necesario que tengas exactamente el mismo gloss, puedes conseguirlos con los productos que tengas en un casa, solo necesitas un lápiz de labios café y un gloss transparente. Con estos productos reviviremos una de las más tradicionales técnicas de los 90 para que los labios de las super modelos, actrices y cantantes causaran impacto a kilómetros.

Paso 1: Delinea tus labios por el contorno con el color de lápiz café

Paso 2: Difumina los bordes superior e inferior

Paso 3: Rellena con el glosa transparente

Difumina una vez que termines el delineado | Foto: Instagram @hayleybieber

¿Qué beneficios tiene el gloss?

Con este maquillaje no solo conseguirás que tu make up destaque, también hará embellecer tu rostro y se verá mucho más luminoso y lleno de vida. Recordemos además que los tonos marrones son un éxito para el otoño así que no dudes en combinar los colores café, vino tinto e incluso rojo con gloss.

¿Qué es y para que sirve el gloss?

El gloss tiene múltiples usos, específicamente en la actualidad cuando las marcas están creando estos productos con brillo y un toque de tinta, pues los tonos rosados o rojos también nos ayudan a crear un make up sencillo y lindo, además le aportan a nuestros labios humectación y volumen.

