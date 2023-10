¿Eres hijo único o el primogénito? Descubre cómo afecta en tus relaciones amorosas tu orden de nacimiento

En los patrones de conducta conscientes e inconscientes de las personas no solo influye el tipo de apego en el que se desarrollaron, ya sea seguro, ansioso, evitativo o desorganizado, de acuerdo con la psicología, también es clave el orden de nacimiento, es decir, si un individuo fue el primogénito, el del medio o el menor de la familia.

Esto influye, aunque no determina, la forma en que las personas se guiarán a lo largo de su vida en el ámbito familiar, laboral, con sus amistades y en el amor, en este último aspecto, no solo en el tipo de parekjas que se eligen, sino incluso en situaciones tan básicas como la forma en que sostienen una cita.

El estilo de crianza puede influr en tus citas con prospectos de pareja. Foto: Especial

¿Cómo influye el orden en que naciste en tus citas?

El orden en que naciste puede influir más de lo que te imaginas en tus formas de relacionarte y de desenvolverte en una cita, esto se debe a que psicológicamente estás predispuesto desde la infancia a ciertas dinámicas, reacciones e ideas, por la forma en la que te relacionaste con mamá y papá y el mandato inconsciente que asumiste frente a ellos y frente a otros miembros de la familia, es decir, tus hermanos o hermanas.

Alfred W. Adler (1870-1937) fue un médico y psicoterapeuta austríaco que propuso la teoría del orden de nacimiento a inicios del siglo XX. Él sostenía que el orden en que había nacido un sujeto tenía ciertos efectos sobre su estilo de vida y su relación con los hermanos, debido a los estilos de crianza que fueron empleados por los progenitores.

¿Cómo afecta tus citas ser el o la primogénita de la familia?

Según la ciencia, el primer hijo o hijo mayor tiende a ser más ordenado, controlador, conservador, con rasgos de líder y responsable. Por lo regular, termina siendo el o la cuidadora de los hermanos menores. Es más propenso a tomar la iniciativa y en ocasiones maduran muy pronto. Asimismo, asumen diversas responsabilidades o cargas de la familia.

Esto se debe a que al ser el primer hijo, los padres pusieron más atención en ellos, estaban iniciándose en la crianza, por lo que fueron más detallistas e incluso demandantes. El problema con los primogénitos es que todos estos rasgos de su personalidad la trasladan a otros ámbitos, pudiendo afectar algunos momentos de su vida como una cita en pareja, ya que podrían ser muy rígidos o querer mantener todo bajo control. El ser tan organizados puede hacerlos ver muy esquemáticos y hasta impositivos, pudiendo asustar a un posible prospecto de pareja. Si se relacionan con una persona que es el menor de la familia, podría equilibrar la situación, ya que este iría tras la aventura, la espontaneidad y la informalidad.

El primogénito buscar tener el control de sus citas y relaciones de pareja. Foto: Especial

¿Cómo influye ser el hijo de en medio en una cita?

Los hermanos de en medio o los segundos suelen ser ambiciosos y competitivos, de alguna forma están obligados a destacar ante el primogénito de la familia. Ser el segundo puede generar algunas inseguridades, por lo que no sorprende que sientan envidia por los logros del hermano mayor y quisieran superarlos. También pueden llegar a sentir que sus padres no les exigen tanto o no reciben la misma atención que el mayor.

La cosa cambia si son el del medio y no el segundo y el último, ya que si después hay otro hermano tenderán a ser mediadores, aunque también indecisos y les costará poner límites. Si son los segundos y últimos, tienen un espíritu competitivo y egoísta que trasladan a otros ámbitos de su vida. En sus relaciones de pareja o en sus citas pueden pasar por egoístas al no tomar en cuenta del todo las necesidades del otro.

¿Cómo influye ser el hijo menor en tu primera cita?

El hijo menor puede experimentar dos situaciones: la sobreprotección o la desatención. Esto se debe a que los padres pueden estar mucho más agotados luego de haber tenido más de un hijo. En cualquier de los dos casos, estos hijos pueden desarrollar algunos rasgos narcisistas que los llevará, como mecanismos de defensa, a querer ser los primeros en todo, los puede volver individualistas, egoístas y a veces manipuladores. Harán lo posible para ganar reconocimiento y éxito.

Al ser los menores, tienen más facilidad para conseguir lo que necesitan, pero al tener todo de una forma tan sencilla los puede volver perezosos, irresponsables y algunas veces oportunistas. En contraste también pueden desarrollar una personalidad más independiente, sobre todo si no recibieron mucha atención en la infancia. Esto los puede volver ensimismados y solitarios por miedo al rechazo, lo que podría afectar sus relaciones de pareja o sus citas, si no se toma en cuenta que pueden ser egocéntricos, pero también inseguros y huidizos.

Ser hijo único: su impacto en las formas de relacionarse

Al ser los únicos que reciben toda la atención de sus padres, se acostumbran a ser merecedores de todo, a no competir por las cosas y asumir que les serán dadas. Esto puede provocar que desarrollen rasgos narcisistas de la personalidad y que busquen ser siempre el foco de atención.

El crecer entre adultos también los puede hacer madurar más rápido y buscar la perfección en las cosas ante la demanda de los padres, esto puede volverlos controladores y rígidos. Desarrollarán también un fuerte espíritu de líder y querrán ser siempre los primeros en todo, por lo que tener una cita con ellos puede ser complicado, buscarán que se les complazca en todo, con una pareja que también es hija única chocarían más de lo deseado.-

Sigue leyendo:

¿Cómo saber si es el amor de tu vida? 7 preguntas clave para conocer mejor a tu pareja, según expertosç

¿Cuál es la edad en la que los hombres sienten más placer sexual, según la ciencia?