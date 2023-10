¿Tu perro caza moscas?, presta atención de estos síntomas porque podría tratarse de un raro síndrome

¿Alguna vez has visto a tu perro cazando moscas? Muchos dueños de perros estarían muy contentos de ver esta actividad que puede llegar a representar una forma de juego, pero si tu lomito la practica de manera excesiva a lo largo del día podría tratarse de un síndrome raro. ¡Descubre los síntomas de esta enfermedad y cómo tratarla!, aunque no debes de alarmarte todavía, pues no es nada de gravedad, sino de un problema que es más común de lo que imaginas.

Si alguna vez has notado que mientras tu perro está recostado o sentado y de repente mantiene una mirada fija hacia el aire, seguido de una mordida como si estuviera cazando moscas, pero no hay nada volando cerca de él debes de prestar más atención y comenzar a monitorear qué tan frecuente pasa esto. Ya que si bien es parte de su instinto, especialmente cuando sí hay insectos volando cerca de tu mascota, en otros casos es sólo uno de los síntomas de un síndrome del que los expertos todavía no tienen mucha información.

Tu lomito podría tener otros problemas de salud. (Foto: Pexels)

¿Tu perro caza moscas imaginarias? Descubre el síndrome que podría estar padeciendo

Esta conducta por popular que parece y que incluso se ha viralizado en algunos videos de redes sociales podría no tratarse de una respuesta normal ante el zumbido que ocasiona el aleteo de las moscas, sino de un problema de salud de tu can. De acuerdo con la doctora veterinaria y creadora de contenido en TikTok, Freimann, estos impulsos vienen de un problema neurológico que no se debe de ignorar.

Para la experta esto es más que un simple juego para nuestros amigos de cuatro patas, ya que cuando lo hacen de forma constante y al aire, es decir, cuando no están cazando moscas, pueden padecer el síndrome "the fly catching", que en español no es más que la descripción del comportamiento.

¿Qué es el síndrome de cazar moscas en perros?

Aunque todavía hacen falta muchas investigaciones para dar con las razones que causan esta interacción con su entorno, la doctora Freimann explica que el síndrome de cazar moscas es "una rara condición médica que consiste en episodios repentinos, ocasionales o constantes de morder el aire".

Los ladridos suelen estar presentes en sus intentos de cazas insectos. (Foto: Pexels)

Si bien el síntoma más notorio es lanzar la mordida al aire como si se quisiera atrapar al insecto, lo cierto es que existen otras formas de identificar el padecimiento en nuestras mascotas. Entre algunos de los más importantes y que se notan a simple vista destacan los ladridos, lamidos o intentos de tragar.

¿Qué significa cuando los perros muerden al aire?

Finalmente, la experta en veterinaria aclara que aunque aún hay mucho camino por recorrer de este síndrome que afecta a los perros, el significado detrás de los intentos de cazar moscas puede venir de problemas de seriedad y por los que valdría la pena realizar una visita a tu médico de confianza. Así no sólo lograrás identificar este padecimiento, sino también algunas otras afecciones como:

Trastornos epilépticos

Crisis epileptiformes en la corteza visual

Crisis compulsivas

Trastornos compulsivos

Alucinaciones

Comportamientos estereotipados

A pesar de ello, Freimann reitera que en la mayoría de los casos las causas todavía son desconocidas, así que antes de afirmar que tu perrito tiene este raro síndrome es importante que acudas con un experto. Finalmente, merece la pena recordar que de padecer alguna complicación como las antes señaladas también ayudarás a tu mascota de la mejor manera al incluso recibir medicamentos especiales.