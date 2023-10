Kylie Jenner presume flequillo tendencia e inspira a fans que no se atreven a usarlo

Kylie Jenner, conocida por su estilo impecable y su capacidad para marcar tendencias, ha vuelto a hacerlo. En esta ocasión, la celebridad ha optado por un cambio de look que ha dejado a todos sorprendidos: un flequillo despuntado que está marcando la tendencia para aquellos que desean probar algo nuevo, pero tienen miedo de dar el paso.

Durante su reciente estancia en Milán, Kylie Jenner lució un look de archivo de Prada que no pasó desapercibido. Sin embargo, fue en París donde realmente llamó la atención al lucir un elegante flequillo despuntado, también conocido como flequillo francés o cortina.

El flequillo de moda

Este estilo de flequillo, preferido por muchas francesas y celebridades, ha conquistado el corazón de Kylie Jenner, y no es difícil entender por qué.

El flequillo cortina es considerado uno de los más versátiles de todos los estilos de flequillo. Según Adam Reed, estilista capilar, "su versatilidad radica en su densidad y peso, además de su sutil raya en medio". Esto lo hace adecuado para combinar con cualquier tipo de corte de pelo, aunque se destaca especialmente con una melena XXL, una elección que Kylie Jenner ha adoptado con maestría.

Kylie Jenner lució un flequillo atrevido que marca tendencia. | Créditos: @kyliecatchy

Además de su versatilidad, este tipo de flequillo favorece a diversos tipos de rostros, en particular a los redondos, cuadrados y ovalados, ya que contribuye a estilizar las facciones. Su longitud adicional también aporta luminosidad a la zona de los ojos, lo que puede disimular signos de fatiga, convirtiéndolo en una elección adecuada para personas de todas las edades.

Una de las ventajas adicionales de este flequillo es que, al ser desfilado y despuntado, crece más rápido que los flequillos rectos, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que desean probar algo nuevo sin comprometerse completamente. Además, es más fácil de mantenerlo a largo plazo, lo que lo hace aún más atractivo.

Kylie Jenner lució un look de archivo de Prada que no pasó desapercibido. | Créditos: @kyliejenner

Según Pedro Moreno, Education Manager de Jean Louis David, "hay muchas maneras de llevar el flequillo, lo más importante es sentirse decidido y con muchas ganas del cambio, ya que es uno de los elementos más importantes en un corte de pelo".

Kylie Jenner ha demostrado una vez más su capacidad para marcar tendencias y hacer que un cambio de look audaz y que sea accesible para todos. Así que, si has estado pensando en probar un flequillo, el cortina es una excelente opción para comenzar tu viaje de estilo con confianza. No le temas al cambio y déjate inspirar por las tendencias de la moda que esta icónica celebridad sigue creando.

