Diseños de uñas que toda mujer Aries debe llevar por lo menos una vez en la vida

Los manicuristas y amantes de la moda tienen clara una cosa: las uñas se pueden llevar en todos los estilos, con ello no sólo nos referimos a largas o cortas, sino a la gran variedad de diseños que se pueden crear. Prueba de ello es que lo patrio puede ir reflejado en la manicura del mes de septiembre, pero a la vez también se puede apostar por alternativas astrológicas con las cuales presumir nuestro signo.

Por supuesto, cada uno de los signos del Zodiaco tendrá ideas diferentes que recuperarán parte de quiénes son, cómo se identifican e incluso pueden llegar a agregar elementos con los cuales compartir parte de su personalidad. Es por ello que las ideas de diseños de uñas deben ser muy diferentes entre sí, en el caso de los Aries la manicura puede variar mucho y lucirse desde los colores más serios como el negro, hasta los más divertidos como el amarillo y símbolos que ayuden a dar esa imagen aventurera.

Las uñas cortas son perfectas para aquellas aventuras más alocadas. (Foto: Pinterest Zazzle)

Y las amantes de unas uñas perfectas han compartido sus diseños más originales para presumir al mundo que son Aries y dar pequeños guiños de qué significa esto. Una de las ideas más sencillas es apostar por un aplicar un color sólido como base de las uñas, el negro mate es ideal para lucir elegante, y sobre el tono dibujar el símbolo del signo. En este caso, para crear un contraste, con blanco se puede trazar la forma del carnero.

Por supuesto, no es la única forma de hacerlo y si por algo se caracteriza este signo es por su creatividad, por lo que los diseños de uñas más elaborados no pueden faltar, aunque para darle ese toque astrológico, acompañar el símbolo del carnero con estrellas y lunas puede ser un gran acierto.

Las uñas bicolor son una gran idea para derrochar estilo. (Foto: Pinterest Ashley Covelli)

Al igual que cuando te contamos todo sobre los looks de famosas Aries que reflejan toda la personalidad y vibra de su signo, en el caso de la manicura no se puede pasar por alto que no sólo hablamos de colores o de llevar o no el elemento de fuego, sino también aquellas propuestas que dejen ver que hablamos de personas aventureras, valientes, llenas de energía y carismáticos. Es precisamente por ello por lo que se pueden retomar todo tipo de tendencias y técnicas que recuperen todo lo anterior.

Entre las ideas más populares destacan los diseños de uñas llenos de color y diversión, como pude ser el caso de las famosas "indie nails" que serán tendencia este otoño y que destacan por tener una larga lista de elementos como caritas sonrientes o corazones. Claro que también se puede apostar por una tendencia minimalista o geométrica que también recupere este lado extrovertido y que haga a los otros sentirse en confianza.

Las uñas más coloridas son perfectas para los Aries. (Foto: Pinterest The Perennial Style)

Agrega todo el color que desees. (Foto: Pinterest Breanna Templin)

Las personas bajo el signo de Aries también destacan por ser líderes por naturaleza y esto también se puede ver reflejado en las uñas, ya sea con un diseño en un solo tono y nude para una imagen más elegante o con un tono azul para ayudar a que las otras personas sientan confianza inmediata. De la misma forma, se trata del color ideal para expresar que a pesar de lo anterior, también se tratan de almas libres y leales.

Detalles con hojas de oro te harán lucir más elegante. (Foto: Pinterest Lorena Saavedra)

Finalmente, algo que no puede pasar por alto para este signo de fuego es su lado extrovertido y sensual, además que son unos de los más arriesgados, por lo que los diseños de uñas largas y en colores brillantes como el rojo no pueden faltar. Aunque se suele pensar que se habla de un tono que no es para todo el mundo, lo cierto es que también ayuda a expresar confianza en uno mismo, una entrega total e incluso dejar ver que los Aries siempre tendrán un lado muy impulsivo.

¿Cuáles son tus favoritas? (Foto: Pinterest Joanna Campos)

SIGUE LEYENDO

Manicura francesa de animal print, la tendencia de otoño para que tus manos luzcan perfectas

¡Olvídate de la manicura francesa!, las uñas de confeti serán tus nuevos diseños favoritos

Uñas: De Disney a stiletto de fuego, las tendencias para otoño que impone Belinda