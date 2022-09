Con 2 ingredientes y en casa, dile adiós para siempre a la suciedad en la junta de suelos y paredes

La limpieza del hogar dependerá de qué tanto empeño le pongamos a las cosas. Sabemos que algunas tareas nos resultan más sencillas que otras y que quizás preferimos trapear el piso y no limpiar las ventanas. Pero una tarea a la cual no debemos escapar es a dejar impecables las juntas de suelos y paredes, algo a lo cual no solemos prestarle atención.

Estas juntas, para quien todavía no se percatan, son las separaciones entre suelos y paredes, algo que fácilmente se ensucia. Y la limpieza de ellas es muy difícil de conseguir, salvo que pongas en práctica el truco que te enseñaremos a continuación. Esto será trascendental ya que si se mantienen sucias, estropearán azulejos y paredes, más allá de que estos se encuentren limpios.

Debido a que son piezas hechas de un material adaptable, en las juntas se suelen acumular agua y, si no se la limpia con frecuencia, suciedad. Para evitar que esto suceda, aplicaremos una metodología en el hogar que nos asegurará lucir juntas impecables y solo requeriremos de 2 ingredientes que fácilmente encontraremos en casa.

Para que las juntas de suelos y paredes queden impecables, será necesario reunir en un recipiente bicarbonato de sodio y agua. Posteriormente mezclaremos hasta conseguir una pasta homogénea y luego utilizaremos un cepillo de dientes que no usas, sumergiéndolo en la solución y frotando en las juntas. Finalmente dejaremos actuar por media hora y limpiaremos con un paño limpio.

Foto: Pixabay

Al hacer la limpieza, si notamos que la suciedad de juntas de suelos y paredes repercutió sobre los muros y los manchó, tendremos que poner en práctica otra técnica. Mezclando agua tibia con un detergente suave para limpiar y bicarbonato de sodio tendremos una pasta perfecta para aplicar en la pared. Finalmente enjuagaremos y notaremos como el muro del hogar le dijo adiós a esas manchas.