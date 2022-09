Adiós a las piernas cansadas, el truco perfecto para disminuir la hinchazón en las piernas

Las piernas cansadas es una afección de afecta a gran parte de las damas, quienes pasan todo el día caminando de un lado al otro. La mujer con este tipo de dolor requerirá de diversos trucos caseros para combatirlos y aliviar la pesadez y la hinchazón. Hoy te presentaremos cuál es la solución perfecta, y también te dejaremos algunos consejos extra que no te vendrán para nada mal.

Una de las principales causas de este dolor es causado por el calzado, que muchas veces no puede estar en condiciones. Cuando las plantillas son gruesas y rígidas, no permiten el balanceo del pie que nuestro cuerpo necesita. En consecuencia, debilitarán la articulación del tobillo y limitan la circulación sanguínea en las piernas, además de que todo el peso recaerá en el calcáneo, que es duro y no está diseñado para ello.

Además, como se mencionó anteriormente, nuestro estilo de vida nos obliga a pasar mucho tiempo sentadas o de pie. Pero el secreto de unas piernas sanas y ligeras es moverse. Cuando la sangre se estanca durante demasiado tiempo, la presión arterial aumenta y favorece la aparición de varices, edemas y calambres. Por lo tanto, toda mujer deberá levantarse cada 2 horas para aliviar las venas y evitar la congestión.

Una mala alimentación también generará dolor en las piernas, por lo que nuestros hábitos nutricionales deberán ser los adecuados. Por ejemplo, la hidratación y la dieta ayudan a prevenir problemas musculares o circulatorios, por lo que tendremos que beber 2 litros diarios de agua. A esto le sumaremos frutas crudas y verduras al vapor, siempre evitando el exceso de sal.

Foto: Pixabay

Por último, todas las piernas cansadas necesitarán de un buen masaje. Esto favorecerá el retorno venoso y evitará el dolor, siempre que practique desde los pies hasta los muslos. Al revitalizar la circulación sanguínea y linfática, proporcionaremos una sensación de ligereza en las piernas y favorecer la relajación muscular. Así, toda mujer quedará recuperada de los malestares de esta índole.