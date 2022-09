Estas son las mechas ideales para lucir más joven sin maquillaje

Para lucir más joven no debemos acudir (necesariamente) a los efectos del maquillaje. Es que toda mujer cree que el make up será necesario para escaparle a la longevidad, pero lo cierto es que con el cabello podremos conseguirlo. En lo único que debemos enfocarnos es en el Hair contouring, para realizarnos unas mechas alucinantes que rejuvenecerán nuestro rostro. Es por ello que te invitamos a realizar este cambio de look sensacional.

Las mechas de cabello Hair contouring se caracterizan por ser versátiles para todo tipo de pelo. Se trata de una técnica de decoloración que combina sombras y luces en la melena. En consecuencia, expertos la recomiendan porque disimulan esos años de más en el rostro. Incluso, aquellas damas que quieran lucir con un estilo más discreto deberán aplicarlo de forma sutil, siempre siguiendo las indicaciones del estilista de turno.

Pero para lucir más joven, es necesario atender al tipo de rostro y recién a partir de ahí hacer el Hair contouring. Por ejemplo, aquellas personas con rostro de corazón tendrán que aplicarlas más oscuras en la parte superior del cabello y que se vayan aclarando hasta las puntas, esto hará que tu rostro tenga más brillo y adiós al maquillaje.

Por otro lado, si la mujer que desea rejuvenecer su cara tiene un rostro cuadrado o redondo, deberá prestar atención a un detalle. Es que en este caso deberá aplicar tonos oscuros en las partes laterales y en las frontales que se reflejen colores más claros, esto sumará profundidad y ligereza en tu melena y rostro.

Foto: Pexels

Para lucir más joven, la mujer con rostro alargado deberá seguir un sencillo procedimiento. En la parte superior de la cabeza colocar tonos oscuros y dependiendo del largo del pelo añadiremos sombras más claras en las puntas. Este efecto hará aún más tu rostro alargado y hará que te veas joven. Con estas mechas le diremos adiós al maquillaje y rejuveneceremos nuestra cara.