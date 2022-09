Adamari López conquista Instagram con el escote ideal después de los 50 años

Los escotes son una pieza fundamental a la hora de vestirnos después de cierta edad, pero saber elegir el correcto puede llegar a ser todo un reto y aunque en otras ocasiones te hemos contado sobre el método que debes de seguir para conseguir el ideal, prestar atención a los looks de las famosas siempre será un camino válido y perfecto para derrochar estilo. El ejemplo perfecto sobre lo anterior son los outfits de Adamari López, quien ya es todo un ícono de la moda para mujeres de más de 50 años.

Durante su última cátedra de moda, la guapa actriz y conductora se lució como pocas veces al apostar por un vestido con un escote pronunciado con el que demostró que no hay edad para verse perfecta ni mucho menos para derrochar estilo. Para la ocasión, Adamari López no apostó por cualquier look, sino por una prenda que tiene un toque de elegancia y glamuroso, ideal para ser la gran sensación; por si fuera poco, el diseño es una de las mejores opciones para estar en tendencia con el otoño.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una sesión de fotos modelando un precioso vestido con el que nuevamente se coronó como una de las celebridades más bellas; se trata de un diseño en un tono blanco con el que confirmó que este color ya no sólo es digno de la primavera, sino que en otoño de 2022 será uno de los preferidos para lucir a la moda y en tendencia. La mejor parte es que se trata de una propuesta muy elegante tanto para las mujeres maduras como para las jovencitas.

¿Lo usarías? (Foto: IG @adamarilopez)

El gran protagonista de este look es un escote pronunciado que llega hasta la cintura, pero que a pesar de ello no resulta demasiado revelador, sino que ayuda a estilizar la figura gracias al resto de detalles el vestido cuenta. El diseño es tipo camisero con mangas por debajo de los codos, mientras que en la parte superior destaca un cuello que le da el toque elegante y que además es el que se roba todo el protagonismo ya que desde ahí nace la abertura más atrevida para usar después de los 50, pero que es magnífica para conseguir un estilo perfecto.

Por lo que se aprecia a simple vista, el vestido no cuenta con botones, sino que el escote nace desde el cuello y se extienden hasta la cintura sin que por ello resulte demasiado revelador. Asimismo, la prenda se complementa con un cinturón de tela con el cual se marca el final del escote y a la vez se ayuda a que el diseño luzca más elegante y sofisticado, sobre todo por el balance que crean las mangas.

Algo que es importante mencionar es que este último detalle del cinturón lo convierte en el diseño con el cual además de poder lucir a la moda, ayuda a estilizar la figura ya que se define la cintura. Asimismo, se debe considerar que este escote tan pronunciado ayuda a que el cuello se vea ligeramente más alargado, además que el cuerpo consigue un efecto más alargador, una opción magnífica para mujeres bajitas.

Los accesorios ayudan a elevar el look. (Foto: IG @adamarilopez)

De acuerdo con Adamari López, un look como este jamás puede resultar tan simple y es por ello que agregó un par de collares de diferentes largos para acompañar el escote; mientras que para su rostro apostó por un maquillaje de lo más sencillo y natural, ideal para sólo resaltar las mejores facciones de la cara. En cuanto al cabelló, la actriz apostó por dejarlo suelto y con ondas para una imagen más elegante.

Todo lo anterior ayuda a que cualquier mujer de más de 50 años pueda lucir a la moda y perfecta con un escote tan revelador como este; la mejor parte es que se puede usar en casi cualquier ocasión (aunque no lo recomendamos como uno de los looks para derrochar estilo en la oficina); en cambio, para un evento o salida a lo largo del otoño, puede ser una alternativa perfecta para estar más guapa que nunca.

