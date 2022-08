El coliving desplaza las residencias estudiantiles, asegura Gustavo Tomé Velázquez

Un espacio para vivir, aprender y convivir. Esto es lo que buscan los jóvenes que migran a una nueva ciudad para seguir estudiando. Hoy, explica Gustavo Tomé, experto en la industria inmobiliaria, los alumnos quieren espacios privados y cómodos, pero con áreas comunes que les permitan interactuar con personas que tengan un perfil parecido al suyo.

“Por lo regular, las residencias estudiantiles no ofrecen una buena experiencia, pues además de que terminas compartiendo espacios privados, como el baño y hasta la cama, muchas veces viven con compañeros con los que no coincides en nada (...) A veces, incluso, no hay orden, limpieza, ni seguridad”, menciona Gustavo Tomé Velázquez, quien también es presidente del Consejo de Fibra Plus, la primera FIBRA de México que compite a través del desarrollo inmobiliario.