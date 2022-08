Moda: Baby wabe bob, 3 estilos que serán tendencia en otoño 2022 para todos los rostros

El verano está en su pleno apogeo, pero en la industria de la moda y la belleza las tendencias se aceleran por lo que ya sabemos lo que será tema de conversación en la próxima temporada de otoño 2022 y desde luego eso incluye los cortes de cabello, así como estilos de peinado que reinarán en la etapa final del año.

Como ya hemos dicho en este 2022 el look perfecto se ha basado en llevar el pelo corto con estilos desde un pixie hasta un bob que por su versatilidad se ha convertido en un clásico no sólo de otoño sino de cualquier época del año y que ayuda tanto a rejuvenecer como a dar volumen a quienes tienen el pelo muy fino.

El corte de pelo bob tiene algunas variantes, puede ser corto a la altura de las orejas, mediano a la altura de la barbilla o largo por arriba de los hombros, este corte de cabello se ha popularizado con los años por su diversidad, pues se puede llevar rizado, lacio o con ondas suaves como el baby wave bob.

Baby wave bob, el corte ideal para el otoño 2022

Ya sea en cabellos castaños o rubios da volumen. Foto: Instagram

La versatilidad de este estilo de cabello baby wave bob favorece que sea usado tanto por mujeres jóvenes como en una edad madura, y es ideal para rejuvercerse o para un radical cambio de look, pues no todas se atreven a usar el cabello tan corto, por que es ideal si estás buscando renovar tu estilo.

Basta recordar que fue Lady Di quien puso de moda el corte bob y es que en épocas de calor o cuando tenemos mucha actividad física es poco cómodo el pelo largo, pero ¿qué es el baby wave bob? Se trata de un corte que permite a las mujeres llevar ondas sueltas que dan al cabello la impresión de un arreglo prolijo en poco tiempo.

Es un look muy relajado por lo que sólo debes rizar la parte superior del cabello y estrujar las puntas con un producto en crema para darle ese efecto de onda suave y listo en minutos tienes el look ideal para el otoño 2022. La idea de llevar ondas "bebé" es que puedes peinarlas en direcciones contrarias, no debe ser un look muy elaborado y lo puedes llevar con raya en medio, de lado o todo para atrás.

Te hará ver con un look muy relajado. Foto: Instagram

