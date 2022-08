Con un ingrediente, el truco para eliminar los rayones del carro

La limpieza del carro debe contemplar distintas situaciones, por lo cual también se requiere de un amplio abanico de productos –en muchos casos costosos-. Además de los rayos del sol, el polvo o las heces de las aves, los conductores también tendrán que luchar contra los rayones que pueden percudir la pintura. En consecuencia, te enseñaremos a eliminarlos fácilmente con un truco casero.

Cualquier dueño de automóvil ha experimentado la desazón de ver su auto con rayones o abolladuras, ya sea tras un accidente o una mala maniobra. El aspecto no es el mejor, pero podremos acudir a diversas técnicas, algunas más complejas y otras más difíciles. Y un producto que nos ayudará en esto es el repelente de mosquitos. Entonces, luego de colocarlo en tu cuerpo para evitar las picaduras, podrás colocarlo en el carro.

En consecuencia, además de prevenir las picaduras de mosquitos, este repelente puede eliminar las abolladuras de la carrocería de tu auto. El procedimiento de aplicado es sencillo y no nos demandará mucho tiempo. Primero, sobre una tela seca, verteremos una cantidad de repelente de mosquitos. Luego haremos la limpieza de los rayones desarrollando movimientos circulares. Esperaremos 20 segundos y enjuagaremos con paño limpio.

Si este truco no nos resultó efectivo, el carro encontrará en la pasta de dientes otro aliado. Es que la pasta dental será efectiva, siempre y cuando los arañazos de tu vehículo no son tan pronunciados. Sobre una tela suave y limpia, aplicaremos una cantidad de dentífrico, asegurándonos que la carrocería esté seca. Pasaremos la tela sobre los rayones y mojaremos después la tela con agua limpia y pasta dental, según el tamaño de las abolladuras. Realizarás movimientos circulares al momento de frotar la zona dañada.

Foto: Pexels

Por último, expertos sugieren realizar una limpieza del carro con cera. Para este procedimiento, deberás tener en cuenta qué tipo de cera utilizar. En el caso de la cera líquida para automóviles, por ejemplo, no deberás frotar la zona dañada demasiado, sino hacerlo de forma lenta para que no se estropee y los rayones no sean mayores.