¡El corte pixie se queda para otoño! Emma Watson cambió su look con la tendencia más deseada del año

Emma Watson es una de las celebridades más queridas a nivel mundial, pues su paso por las películas de "Harry Potter" la puso en la mira de todos y en dicha saga impuso moda con una melena larga, rizada y desenfadada; sin embargo, en cuanto la historia cinematográfica llegó a su fin, la actriz se despidió de su cabellera XXL para lucir un corte pixie con el que marcó toda una revolución. Y este 2022 acaba de hacer lo mismo para demostrar que el otoño siempre es buen momento para un cambio de look.

Tan solo el mes pasada la actriz se robó todas las miradas de la semana de Alta Costura en París por llevar un look de lo más acertado, pero eso no fue lo único que dio mucho de qué hablar, ya que su corte de pelo causó sensación al lucir el wolf cut que todo el mundo llevaba durante el verano. Por supuesto, al ser una diva de la moda y la belleza, Emma Watson no se puede quedar atrás y este fin de semana sorprendió con una nueva tendencia para el cabello.

Este era el estilo que la actriz lució el mes pasado. (Foto: IG @emmaxisbest)

Adiós melena larga, hola corte pixie; todo lo que tienes que saber sobre este corte

El cambio de look de la británica fue dado a conocer este fin de semana por Prada y es que según advirtió la firma de moda, ella será la nueva embajadora de Prada Beauty. Para el anuncio oficial no podía faltar una nueva imagen icónica que diera mucho de qué hablar y que además siguiera las tendencias del año.

Y es que como te contamos en más de una ocasión, la moda de este año estuvo marcada por el cabello corto y por ello no sorprende ver que cortes como el bob o el pixie causaran revuelo; sin embargo, este último fue perdiendo popularidad en los últimos meses por una larga lista de opciones y justo cuando se creía que no se quedaría como uno de los favoritos del otoño, Emma Watson sorprendió en el mundo de la belleza.

El fleco baby bang le da el toque único al corte. (Foto: IG @prada)

En el diseño de corte que luce la actriz de "Las ventajas de ser invisible" destaca una melena muy corta en los laterales y la nuca, mientras que en la parte superior de la cabeza el cabello es ligeramente más largo y peinado con un estilo desenfadado para marcar estilo y darle volumen a esta zona. El complemento perfecto para esta tendencia es un fleco muy corto y degrafilado, conocido como baby bang, con el que se marca una línea cuerva desde las patillas, por supuesto, el flequillo no llega ni siquiera a media frente.

Aunque este estilo no le queda bien a todo el mundo, Emma Watson luce espectacular, pues se trata de una tendencia perfecta para dominar el pelo grueso y enmarcar el rostro gracias al baby bang con el que se logra una imagen completamente diferente, pero que puede llegar a ser poco favorecedor en rostros redondos, diamante o con las facciones muy marcadas, ya que las resalta aún más.

La buena noticia de los pixie es que hay muchas formas de lucirlo y esto permite que sea el corte ideal para todos los tipos de rostros y de pelo, pues sólo hay que buscar la alternativa más favorecedora y lucirla adecuadamente. Un ejemplo claro es que el corte pixie escalado con flequillo es el preferido de las mujeres maduras, pues Kris Jenner lo ha lucido por décadas y el resultado es de lo más chic.

¿Te animarías a llevar un corte como este? (Foto: IG @pradabeauty)

SIGUE LEYENDO

Moda: 3 cortes bob perfectos para mujeres chaparritas

La técnica clave para que tu corte bob luzca más sedoso

Yanet García y el tono castaño dorado ideal para un cambio de look en otoño