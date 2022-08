Receta: Agua infusionada de romero y toronja; así puedes tomarla para aprovechar su efecto depurativo

Muchos alimentos tienen un efecto depurativo con el que se ayuda al cuerpo a eliminar sustancias que se acumulan en el organismo, principalmente en lugares como el hígado, riñón o en la vesícula biliar, un problema de salud que puede afectar por la presencia de otras enfermedades, o bien, por una dieta poco saludable e incluso por comer demasiado. Aunque existen depurativos prescritos, las opciones naturales son las preferidas de muchas personas y entre ellas destaca el uso de la toronja y el romero.

Y si bien consumirlos directamente tiene muchos beneficios, sabemos que sus sabores fuertes no son del agrado de muchas personas, eso sin mencionar que hay ocasiones en el que el ritmo de trabajo tan acelerado impide tomarse unos minutos para mejorar la dieta. Es por ello que en esta ocasión te compartimos la receta para preparar agua infusionada de romero y toronja, ya que al ser bebible es posible tenerla en todo momento y beberla a lo largo del día sin afectar otras actividades y ayudando al cuerpo a recibir un depurativo cien por ciento natural.

Paso a paso; así se prepara esta agua infusionada

Entre los remedios caseros para ayudar al organismo a eliminar los líquidos acumulaos y que no se utilizan, este preparado de a penas tres ingredientes tiene un espacio muy importante, ya que los resultados se comenzarán a notar desde la primera ingesta y se extenderán mientras más se beba esta agua. Aunque lo ideal es no abusar de ella y prepararla entre tres y cuatro veces por semana; mientras que el resto de días se combina con otro hábitos saludables como una mejor alimentación e incluso con medicamento.

Antes de preparar el agua infusionada es importante consultar a un profesional de la salud, ya que como cualquier otro cambio en la alimentación puede traer varios efectos en el cuerpo, especialmente si se tienen otras enfermedades que tienen seguimiento especializado.

Ingredientes

1 toronja mediana

mediana 1 rama de romero

250 ml de agua pura

Preparación

Lava y desinfecta la toronja, córtala por la mitad y comienza a cortarla en rodajas muy finas. Vierte las rodajas en una jarra o termo y posteriormente agrega la rama de romero. Vacía el agua y deja reposar el preparado al menos dos horas, aunque lo ideal es hacerlo toda la noche. Toma el agua infusionada a lo largo del día.

¿Por qué el romero y la toronja son buenos depurativos?

Así que si estás pasando por un mal momento en tu salud y deseas un depurativo natural no te debes de perder esta receta, ya que entre los ingredientes destacan los dos alimentos más efectivos para cuidar de la salud y evitar malestares y otras complicaciones, pues entre les propiedades de éstos no sólo destaca un lado nutritivo, sino también uno medicinal, no por nada son considerados como superalimentos.

Por un lado, se sabe que el romero ayuda a estimular y mejorar las funciones del hígado, algo que es fundamental para que la vesícula biliar libere la bilis y se depure por completo. Por supuesto, no es lo único que puede hacer por la salud de las personas, ya que también se ha demostrado que puede estimular y mejorar la producción de orina y, por lo tanto, expulsarla más veces; cabe destacar que por medio de esta sustancia también se eliminan líquidos y toxinas acumuladas.

Mientras que la toronja no sólo es rica en vitaminas y minerales, sino que destaca por sus efectos diuréticos y depurativos con los que el cuerpo puede eliminar las toxinas, especialmente las del hígado, ya que ayuda a que dichas sustancias presentes en el órgano se oxiden. Con este cítrico también se puede fomentar la pérdida de grasa en el hígado y prevenir complicaciones de salud.

Además, los resultados de ambos alimentos se ven potenciados si se acompaña de una buena alimentación, es decir, con una dieta balanceada y rica en nutrientes, una combinación que de paso ayuda a perder peso en poco tiempo y prevenir otros problemas de salud.

