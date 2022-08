Descubre los 3 diseños infalibles para uñas cortas de este verano

La manicura tendrá que abarcar distintos tipos de uñas, es que no es lo mismo trabajar sobre unas que sean largas que sobre unas que son cortas, por lo que la tarea se dificultará y el diseño no será el mismo. En este caso, para aquellas mujeres que cortan con frecuencia y no dejan que crezcan, les recomendamos algunos estilos que impulsarán la belleza de las manos, especialmente para lucir en días de verano.

En este marco, te convenceremos de los mejores trabajos de manicura para lucir unas uñas cortas radiantes y espléndidas. Es que existen diseños para aquellas cortas que van desde lo más discreto hasta los más exuberantes, por lo que no deberás desanimarte y podrás intentar con estilos vanguardistas.

Siguiendo esta línea, un diseño muy original para las uñas cortas es el de periódico. Para obtenerlo debemos cortar 10 trozos pequeños de diario, pintar las uñas con un esmalte claro, luego verter alcohol en un recipiente e introducir cada dedo durante 10 segundos, para después sacarlo de la sustancia y pasar a cubrir la uña con el trozo de periódico, presionando por 15 segundos. Finalizamos con aplicar una capa de barniz transparente y notaremos cómo las letras quedaron marcadas.

Otra opción de manicura es con puntos. Se trata de uno de los diseños más usados en cualquier temporada, puesto que no son difícil de hacer y no se necesitan tantos colores para hacer esta decoración, debido a que sólo deberás utilizar en tono de base y el de los puntos.

Foto: Pexels

Por último, y no menos importante, la belleza de las manos será posible a través de un estilo de uñas con lazos. En este caso, sólo pueden ir en dos dedos de las manos o en todos, dependiendo del deseo de la persona y el estilo de manicura buscado. Para esta decoración es necesario pintar las uñas con un esmalte de tono claro para después comenzar a dibujar los moños, los cuales solo tendrás que pintar dos triángulos tumbados y marcar un punto en el centro para unirlos.