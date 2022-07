Descubre los 3 perfumes más elegantes creados por Carolina Herrera

Si hablamos de perfumes de mujer, hablamos de Carolina Herrera. Esta marca multinacional es sinónimo de feminismo y elegancia, por lo que se ha ganado el prestigio que exhibe actualmente. Millones de mujeres en todo el mundo han tenido una fragancia de estas características en su colección, pero pocas saben cuáles son las 3 mejores.

Y hoy te diremos cuáles son esos perfumes que le quedarán bien a cualquier dama y que pertenecen a esta línea. Por lo tanto, solo deberás preocuparte por la forma de pago, debido a que las notas que tienen son agradables para cualquier olfato. Te invitamos a tomar lápiz y papel para conocer los mejores aromas de esta marca.

Una de las fragancias de Carolina Herrera que tiene mayor prestigio es Very Good Girl Glam. Estéticamente, su frasco es un sueño e incluso un objeto de colección de muchas mujeres. Aporta una nota superior de cereza elevada por el agua de rosas, manifiestando una intensidad y una personalidad sexy, misteriosa y alegre. El final, a base de vetiver y vainilla Bourbon, obtenidos de forma sostenible, crean un contraste luminoso y fresco que nos vuelve locas.

Eau de Parfum es la primera fragancia creada por la marca, allá en 1988, junto al reconocido perfumista Carlos Benaïm. Su estilo atemporal y lleno de elegancia, se deja sentir a la perfección en sus notas de jazmín, nardo floral y sándalo. Como sus vestidos de noche o sus míticas camisas blancas, es garantía de estilo para cualquier mujer.

Foto: Pexels

Finalmente, el tercer lugar del ranking de Carolina Herrera lo ocupa el 212 Heroes For Her, con semblantes de juventud y libertad, perfecto para la mujer del siglo XXI. Está envuelta en un packaging ideal para coleccionistas y está elaborado con su totalidad de ingredientes veganos, de origen sostenible y no testeados en animales. Los acordes cítricos abren la composición con toda su frescura, mientras que en el corazón encontramos la sensualidad de las flores blancas y las peonías. Por último, el sándalo y el cedro suponen una base reposada y profunda, que fomenta su durabilidad y hace que nos enamoremos incondicionalmente de este tipo de perfumes.