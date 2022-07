Mi hijo quiere que otro hombre sea su padre, ¿qué debo hacer?

El divorcio de los padres puede causar muchos problemas en los pequeños, sobre todo cuando una de las partes comienza a tomar distancia respecto a su paternidad o maternidad, pues quien sufre el rechazo es el hijo hasta el grado de llagar a hacer comentarios como que desean que sus progenitores sean otras personas. Uno de los mejores ejemplos es el de esta mujer que tras pasar por divorcio, su ex también decidió tomar distancia de su hijo.

Ahora, quien sufre las consecuencias de un papá ausente es el hijo, quien ya hizo comentarios refiriéndose a lo lastimado que está y sus deseos que otro hombre sea su padre. Es por ello que la mujer se acercó al foro virtual de Carolyn Hax con la esperanza de encontrar algún consejo con el cual resolver la situación o al menos saber cuál es el siguiente paso que debería de dar.

"Me divorcié de mi exmarido porque él no estaba dispuesto a compartir la paternidad de ningún modo, aunque cuando nos comprometimos siempre decía lo mucho que deseaba ser padre. Cuando nació nuestro hijo mayor, la crianza de los hijos dependía en un 75 por ciento de mí, y eso pasó al 100 por ciento después de que nacieron nuestros gemelos y dejé de trabajar a tiempo completo", explicó.

De acuerdo con la declaración de la madre de familia, aún durante el matrimonio su esposo le prestaba más atención al deporte y a la televisión que a los niños, mientras que ella era la que se encargaba de todos los cuidados. "Me sentí mejor después del divorcio ya que al menos no tenía que enfrentarme a diario con su negligencia hacia nuestros hijos", detalló antes de confesar que actualmente ella inició una nueva relación con un hombre que tiene dos hijos pequeños y que sí se involucra en su cuidado y bienestar.

La nueva pareja sí se involucra en el cuidado de los hijos. (Foto: Pexels)

"Cuando escucho lo involucrado que es como padre, me entristece que mis hijos nunca tendrán una papá que construya fuertes de mantas con ellos, les lea o incluso los lleve a jugar al fútbol. Pero mi amigo me dijo una vez que esto es 'su normalidad,' por lo que realmente no saben lo que se están perdiendo. Resulta que no es cierto", agregó sobre su caso.

Y es que según le reveló su vecina, que ayuda a la mujer con el cuidado de los niños una vez que salen de la escuela, "me llamó para preguntarme si todo estaba bien entre ellos y mi ex. Mi hijo de 7 años le había dicho que deseaba que su esposo fuera su padre y le preguntó si había alguna forma de que eso sucediera. Me siento tan mal por él, pero no sé qué hacer", sobre ello pidió consejos para saber si es necesario llevar al pequeño a terapia, si es mejor llevarlos a todos e incluso incluir al padre para sesiones de terapia familiar.

Asistan a terapia familiar; estos son los consejos

Tras ser testigos de la historia, muchos usuarios lamentaron que la situación se dé de dicha forma y que sobe todo uno de los niños sea el que siente el malestar de esta forma y además resaltaron que por el comportamiento del exesposo, es muy probable que hablar con él no sirva de ayuda. Es por ello que coincidieron con la mujer para intentar con sesiones de terapia familiar.

"Tu idea de terapia familiar es acertada, ya que al menos uno de tus hijos es consciente de que su padre ha rechazado a la familia. Merecen sentirse vistos y escuchados en un ambiente constructivo, y todos ustedes merecen ayuda para encontrar juntos un camino a seguir después de que este hombre decidiera salirse de sus vidas. Incluso después de la terapia, es posible que 'su normalidad' no sea precisamente lo que querían, pero puede crear una nueva normalidad con ellos que les asegure que son muy amados a pesar de que su padre está mayormente fuera de escena", se lee en uno de los consejos.

Asimismo, sugirieron la posibilidad que ella misma comience a tomar terapia en sesiones individuales para que también avance de forma positiva, a la vez que "garantiza que las futuras relaciones románticas que tenga serán una adición positiva a la vida de sus hijos, en caso de que llegue al punto de presentarlos".

Sugieren no obligar al padre a pasar tiempo con su hijo. (Foto: Pexels)

Por otro lado, otros comentarios aseguran que el hecho que el pequeño haya compartido sus pensamientos no debería ser señal de alarma y que podrían dársele comentarios de apoyo como: "Él (el vecino) es un tipo muy agradable y tiene sentido que quieras a alguien así en tu vida. Está bien sentirse triste porque tu papá no está en tu vida", además de tratar de empatizar con el hijo sin hacer promesas ni trabajar en soluciones.

Mientras que otros más sugirieron primero hablar con el menor para ver si entre sus deseos son ir a terapia para hablar sobre sus sentimientos.

"Trabajo con muchos niños que se vieron obligados a estar en terapia y luego evitan la terapia cuando son adultos porque tuvieron una experiencia muy mala cuando eran niños (sí, los niños tan pequeños no pueden querer estar en terapia)".

"Muchos niños desearían que sus padres fueran diferentes de alguna manera, por lo que esta es una gran oportunidad para iniciar una conversación con su hijo y preguntarle qué está pensando. Es posible que descubras que hay algunas cosas en su lista de deseos que tú u otro familiar cariñoso, amigo, entrenador, etc. pueden cumplir. Por supuesto, no hay sustituto para la atención de su padre, pero no puedes cambiar el comportamiento de tu ex. . Demostrar interés por los sentimientos de su hijo envía un mensaje poderoso y duradero de que sus sentimientos son importantes para usted", advierten.

Otros casos compartieron su propia experiencia, pero desde la postura del niño que lanzó el comentario: "También tengo un padre que no está interesado en ningún tipo de crianza o participación en mi vida. Creo que ya ha dado algunos pasos increíbles para abogar por sus hijos. Lo dejaste, y eso les demuestra que su comportamiento fue inaceptable. Sugeriría que el siguiente paso es hablar con ellos al respecto. Pregúnteles cómo se sienten y reconoce y valida sus sentimientos. Hazles saber que se merecen un padre que pueda presentarse por ellos, Y que pueden contar contigo para presentarse por ellos. Y parte de sus no negociables para un futuro socio puede incluir un padre dedicado. Independientemente de la biología, la persona que constantemente ama y se muestra (física, mental y emocionalmente) para los niños es la persona que ellos consideran su padre".

Otra más agregó que el consejo es "que no presiones a tu ex para que pase tiempo con sus hijos. Como alguien cuya madre empujaba constantemente a mi padre a pasar tiempo conmigo, incluso cuando era niño, me di cuenta, y su falta de interés era obvia y, en última instancia, hiriente", concluyó.

