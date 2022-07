3 claves para elegir un aire acondicionado para este verano

Con el verano arriban, lógicamente, las altas temperaturas. Por lo tanto, podemos acudir a distintos electrodomésticos para combatir el calor, y uno de ellos es el aire acondicionado. Es por ello que antes de comprarte uno, te diremos cuáles son las 3 claves para elegir el mejor. De esta forma, habrá garantías de que podrás pasar estos meses veraniegos lo más fresco posible.

En primer término hay que saber que un aire acondicionado portátil es la mejor opción por distintos motivos. Uno de ellos es que poner un aire acondicionado fijo no es una tarea sencilla que puedas hacer tú mismo. Su instalación la tiene que llevar a cabo un técnico profesional, y además en muchos casos es preciso realizar pequeñas modificaciones en la vivienda. Mientras que otro de los inconvenientes de los sistemas de aire acondicionados fijos es que no se pueden mover. Suena obvio pero tiene su razonamiento. Si tienes una instalación completa en casa no hay problema, ya que cada sala tiene su propia salida de ventilación.

Dicho esto, es importante saber las tres claves para adquirir un aire acondicionado para combatir el calor. La primera pasará por saber la cantidad de frigorías que necesitarás. Se trata de una de las unidades de medida que se utilizan para calcular la capacidad de tiene un aparato para absorber el calor del ambiente, que se expresa en frigorías por hora. Cuantas más frigorías tenga un sistema de aire acondicionado, más rápido puede enfriar un hogar.

El ruido también será trascendental, ya que habrá que pasar el verano con una tranquilidad sonora que nos permite relajarnos y olvidarnos del calor. Aquí, observar los decibelios que indica el fabricante es muy importante a la hora de comprar un acondicionador.

Foto: Pixabay

Por último, otra característica clave a la que debes prestar atención a la hora de comprar un aire acondicionado pasa por la clasificación energética. De por sí, este tipo de aparato consume mucha energía, de manera que hacerte con la más eficiente va a suponer una diferencia sustancial en la factura de la luz para combatir el calor y pasar el verano lo más agradable posible.