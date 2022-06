¿Es bueno besar a los niños en la boca? Experta responde

Una de las preguntas más frecuentes para las madres y padres de familia es si es bueno o no besar a los niños en la boca; sin embargo, la respuesta suele ser bastante polémica y causar un debate interminable, incluso entre los expertos, pues es una actitud que no se debe tomar a la ligera y que además se debe analizar desde diferentes enfoques para determinar si son los pequeños quienes están imitando otras conductas o si es el adulto quien está vulnerando los derechos de los menores.

Y es que con los videos difundidos en redes sociales, incluidos los de algunas celebridades, el besar a sus hijos en la boca se ha convertido en una práctica común que les trae cientos de críticas por presuntamente violentar los derechos y el espacio de las infancias. En ese sentido, la psicóloga Leydy Johanna Gomez Aguilar detalló a El Heraldo Digital todo lo que se debe considerar al poner en práctica esta conducta y sobre todo, aclaró que aunque es un tema que puede causar polémica, se trata de una decisión de las familias que se debe respetar y no cuestionar, aunque lo ideal es estar atentos a señales que advierten sobre un posible abuso o vulnerabilidad hacia los menores.

Pero antes de entrar en detalles, la experta en Neuropedagogía destacó que en casos como estos siempre se debe tener en cuenta el contexto, ya que desde la psicología se consideran dos enfoques, uno práctico y otro científico, en los que se debe considerar la imitación de los menores y la búsqueda de este afecto por parte de los adultos, respectivamente. Sobre todo, Gomez Aguilar señala que en el último caso se debe prestar especial atención, ya que es cuando las infancias pueden resultar agredidas.

Besar a los pequeños en la boca no siempre es un forma de violentar sus derechos. (Foto: Pexels)

"En la parte práctica yo podría decir que los niños pequeños tienen mucha curiosidad de imitar conductas de adultos y este juego de la imitación es parte de la infancia, pero puede que el niño directamente busque esta aproximación a besar la boca a la mamá porque tal vez ve que la mamá lo hace con el padre", dijo.

Al analizar casos como estos, también se debe considerar que no se trata más que una forma en la que los hijos replican las conductas que ven en casa y por eso la demanda de besos por parte de mamá o papá, ya que "para el niño no tiene ninguna otra connotación". A pesar de ello, la decisión de besarlos o no en la boca es una decisión totalmente personal, de acuerdo con la experta.

"Es responsabilidad o es decisión de cada familia si lo permite o no". Además, indicó que la labor de los psicólogos siempre es "dar orientaciones generales" y nunca "decirle a la familia lo que tienen que hacer con sus hijos sí o sea sería algo muy invasivo".

¿Los besos en la boca pueden vulnerar a los niños ante una agresión sexual?

A pesar de lo anterior, en una actitud en la que no se vulneran los derechos de las infancias, la también creadora de contenido en Instagram bajo el proyecto @Educandoenamor, señaló que no se debe descuidar qué es lo que pasa cuando "es el adulto el que provoca esta situación (besos en la boca)", ya que el mero hecho que el menor no está buscando este afecto o pidiendo los besos por imitación, los coloca en una situación de vulnerabilidad.

"Podría verse sí como una invasión a su espacio privado y a su espacio individual, y ahí estaríamos dando lugar a que esto puede hacer digamos como un poco confuso para el niño y lo puede hacer vulnerable frente a otros adultos", comentó Leydy Johanna Gomez Aguilar a El Heraldo Digital.

La decisión es de cada familia, pero siempre se debe respetar el espacio de los niños. (Foto: Pexels)

Cabe destacar que esta vulnerabilidad a la que la experta hace referencia es la agresión sexual, debido a que se está exponiendo a los menores, ya que "cuando nosotros invadimos el espacio privado del cuerpo de otra persona, sobre todo cuando son niños, los los hacen un poco más vulnerables a esto". Es por ello que la experta hace énfasis en respetar el espacio de las infancias y siempre pedir su consentimiento ante abrazos, besos o cualquier otra forma de afecto.

Finalmente y recordando que los besos en la boca pueden ser una forma de imitación, la psicóloga puntualizó que siempre es muy importante "leer los contextos, pero hay algo muy importante aquí: son las familias las que deben decidir qué hacer, la recomendación que yo daría en términos generales es que no seamos los adultos los que provoquemos esto (besar a los menores)".

SIGUE LEYENDO

¿Cómo saber si mi hijo necesita lentes? Estas son las señales que no debes ignorar

¿Qué hacer si tu hijo aún moja la cama? Esto dicen los expertos

Baños de leche materna: Descubre los beneficios que tiene para tu bebé