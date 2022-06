Los 3 tonos de esmalte ideales para lucir como una mujer elegante

La utilización de un esmalte para incrementar la belleza de las uñas es algo frecuente que cualquier mujer lo realiza a diario. Es que el maquillaje y el make up debe ir a tono, por lo que las uñas no pueden quedar sin barniz. Y si no sabes qué colores usar para dejar tus manos radiantes y hermosas, te diremos cuáles son los tonos que serán el boom en esta temporada.

El tono que utilizamos para el esmalte de uñas habla mucho de lo que queremos transmitirle a los demás debido a que tiene un significado diferente que puede denotar algún sentimiento o sensación, como por ejemplo la elegancia, la cual está caracteriza por algunos colores que te ayudarán a lucir más sofisticada. Por lo tanto, la elección del barniz para esta actividad de belleza será fundamental.

Si bien el estilo de uñas 3D ha revolucionado al mundo, existen algunos tonos que no han perdido su esencia. Es entonces que acudir a los clásicos colores será trascendental para elegir un hermoso esmalte para uñas. En consecuencia, te diremos cuáles son los tonos de barniz que transmitirán elegancia. El primero de ellos es el tono rojizo, exhibido como “color vino”. Este hará que la belleza de tus uñas se combine con tu piel, exhibiendo un sentimiento de seguridad, pero a la vez con un toque de sensualidad.

Siguiendo esta línea, expertos en belleza nos sugieren comprar esmalte de tono marrón. Es tan efectivo que combina para todos los tipos de piel. A pesar de no entrar en la gama de los clásicos, lo hace especial al mostrar delicadeza y por lo tanto le da ese toque de elegancia que te hará robar la mirada de propios y extraños.

Finalmente, un barniz que nunca falla es el de tono rojo. Es considerado por especialistas de belleza como un clásico imperdible porque se puede utilizar en cualquier momento, aportándote elegancia y pasión. Además de lucir este esmalte en verano, se adapta a cualquier estación del año.