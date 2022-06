Esta es la razón por la que tu perro voltea la cabeza cuando quieres tomarle una foto

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro no se deja tomar fotos? Una de las respuestas más comunes en el lenguaje corporal de los canes es voltear la cabeza justo cuando se acerca una cámara o celular, y aunque hay casos de éxito en los que la foto sale perfecta, en muchos casos, el animal parece mostrar incomodidad en el momento y alejar la vista de un objeto que no conoce por completo.

Sin embargo, al alejar el objeto, el can regresa a su postura inicial, algo que puede despertar muchas dudas en los dueños. Afortunadamente un experto en lenguaje animal dio respuesta a esta actitud de los lomitos y explicó que no se trata de ningún rechazo ni mucho menos una señal de preocupación o porque no te quiera, sino más bien es una respuesta totalmente natural que incluso replica con otros perros.

A través de TikTok se ha viralizado la explicación este comportamiento a la hora de tomar fotos y de acuerdo con lo que el experto detalló, lo que las mascotas piden al voltear la cabeza, es que se respete su propio espacio. "Cuando gira la cabeza es una señal de calma que tienen los perros para comunicarse entre ellos heredada de los lobos", afirmó.

En ese mismo sentido, no sorprende que se alejen de algo desconocido para ellos, pues a diferencia de los humanos, "no saben que tú le estás haciendo una foto para subirla a redes sociales", continuó el experto en su explicación. A pesar de ello, resaltó que en momentos como estos el animal puede llegar a sentirse incómodo, pues no es consciente de qué es lo que está ocurriendo y con este sutil gesto de la cabeza lo hace saber, incluso si para sus dueños es una respuesta negativa a tomarse la foto.

Entonces, esta respuesta del can se convierte en una forma "de pedirte que te calmes", aunque esto no quiere decir que no sienta cariño o respeto por ti, sino que más bien busca mantener su propio espacio. De hecho, la hora de las fotos no es el único momento en el que ocurre este extraño movimiento de la cabeza, pues como detalló el experto, es una forma de comunicarse con otros perros y es por ello que incluso en momentos de juego se puede ver replicado este comportamiento.

"Cuando vayas al parque y veas que tu perro empieza a jugar y vienen otros desde lejos corriendo para jugar con él, fíjate por un segundo si tu perro gira la cabeza cuando se le acercan. Es su forma de pedirle al otro perrete que se calme", concluyó.

