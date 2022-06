3 trucos para eliminar las manchas de vino en tu ropa para siempre

Beber vino es una tradición en este lado del mundo, aunque en algunos países de Europa también se bebe con frecuencia, como sucede en Francia. Este hábito es esencial para la salud –en justas medidas- según diversos estudios, pero puede presentar un punto en contra por descuidos propios o de terceros ya que podrá quedar una mancha en la ropa. Frente a este panorama, caemos en la desesperación de desarrollar una efectiva limpieza ya que las manchas de vino presentan resistencia. Si esto te sucede con frecuencia, te enseñamos algunos trucos para que eliminar las manchas no te tome demasiado tiempo ni esfuerzo.

Antes de actuar y comenzar con la limpieza, es fundamental conocer algunos secretos para que el vino no dañe tu prenda. Normalmente acudimos a limpiar la parte afectada con agua, pero esto no debe hacerse ya que las manchas de vino se expandirán más todavía. Lo mejor será usar servilletas de papel para retirar el exceso y absorber el líquido.

En esta misma línea, es importante saber el tipo de tela con el que se realizó la prenda debido a que el hilo, la seda o el algodón requieren distintas temperaturas de agua para lavarse. Y si no seguimos las indicaciones preestablecidas podremos dañar la prenda por completo, más allá de quitar o no las manchas de vino. Mientras que por otro lado, especialistas en limpieza recomiendan no dejar que el vino se seque sobre la ropa porque será casi imposible de limpiar.

Uno de los trucos más efectivos para eliminar las manchas de vino de la ropa consiste en utilizar leche, ya que actúa como ácido. Para quitar las manchas solo tendrás que calentar de 3 tazas de leche en un recipiente e introducir la prenda. A continuación, se dejará en remojo hasta que el vino se haya diluido. Finalmente podrás terminar la limpieza de la prenda en la lavadora o a mano.

Foto: Pixabay

La otra alternativa de limpieza es usar talco. Lo único que debes hacer es rociar una cantidad generosa de polvo sobre las manchas de vino y dejar que se sequen. Cuando hayan pasado un mínimo de seis horas, retirarás el polvo de talco, sacudirás la prenda y la lavarás con agua y detergente. Mientras que la última solución será utilizar sal de mesa sobre la suciedad causada por el vino y dejar reposar por dos horas.