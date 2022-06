Fácil y económico: con este elemento puedes eliminar la humedad de tu ropa

La humedad no solo se presenta en los ambientes del hogar, ya que también puede surgir dentro de la lavadora, causando que tu ropa quede impregnada de olor desagradables. Es por eso que hoy te daremos algunos consejos para que puedas eliminar ese aroma de tus prendas a través de la limpieza del lavarropas, ya que es el principal responsable de esta situación.

Debido a su constante uso, el lavarropas comienza a guardar olor a humedad y, en consecuencia, las prendas quedan impregnadas con esa fragancia producida por la suciedad, bacterias y la lógica humedad que emite la lavadora. En consecuencia, es vital tener en cuenta la importancia de dejar la lavadora impecable y también de lograr que el lavado de la ropa quede perfecto.

Para desterrar el olor a humedad de la lavadora, será esencial contar con algunos productos que encontrarás fácilmente en el hogar. Especialistas en la temática recomiendan limpiar el lavarropas, al menos, una vez por mes, con el claro objetivo de eliminar por completo el olor a humedad. Y el ingrediente fundamental para lograrlo es el vinagre, ya que es un producto que ayuda a exterminar a las bacterias que generan los aromas poco agradables.

En consecuencia, para desterrar el olor a humedad que afectará a la ropa es necesario mezclar media taza de vinagre blanco en el dispensador de jabón y seleccionar un ciclo de lavado normal con una temperatura superior a 30 grados. Una vez aplicada esta clave, otro de los consejos será colocar una pequeña ración de bicarbonato de sodio en el tambor de la lavadora y dejarlo reposar durante la noche. El bicarbonato incidirá en la eliminación de los malos olores y también ayudará en la limpieza.

Foto: Pixabay

Mientras que si estos trucos caseros no son efectivos o querés intentar con otras opciones, especialistas afirman que habrá que dejar de cometer un error fundamental como el dejar la ropa más tiempo expuesta dentro de la lavadora. En este punto, uno de los principales consejos apuntan a sacar las prendas del lavarropas y antes de guardarla, dejarla al aire libre para que el olor a humedad desaparezca y no cause problemas a futuro.