Revelan si los perros tienen memoria y se acuerdan lo que han vivido con su dueño

La memoria de los perros ha sido analizada por diversos eruditos, quienes se encuentran en un debate sobre los recuerdos y experiencias de estas mascotas, intentando determinar si realmente las recuerdan o solo son deseos de sus dueños. En esta ocasión, una reciente investigación aportó datos más precisos acerca de esta situación entre canes y humanos.

En el caso de los humanos, cree que la capacidad de recordar conscientemente experiencias y acontecimientos personales está relacionada con la autoconciencia. Mientras que el citado estudio sostiene que los perros también cuentan con este tipo de memoria, lo que indica que el talento puede ser más común en otras mascotas de lo que se reconocía previamente.

En primer término es menester decir que la creencia de que los perros poseen una memoria con la que pueden recordar conscientemente cosas que han hecho o presenciado en el pasado, llamada memoria episódica, es controvertida. Pero los científicos han demostrado que especies como colibríes, ratas y simios, aquellos que tienen que recordar secuencias complejas de información para sobrevivir, tienen una memoria episódica.

Para saber si los perros pueden recordar, científicos pidieron a 17 dueños que enseñaran a sus mascotas un truco llamado "haz lo que yo hago". Los perros aprendieron, por ejemplo, que después de ver a su dueño saltar en el aire, debían hacer lo mismo cuando se les ordenaba hacerlo. Aunque esto no demuestra el desarrollo de una memoria episódica ya que hay que ponerlos a prueba cuando no lo esperan.

Foto: Pixabay

Por lo tanto, aunque no está demostrado que los perros tengan inteligencia emocional, solo cognitiva, lo cierto es que patologías como los miedos o las fobias que algunas mascotas padecen no son producto de una inteligencia cognitiva. Y además, descubrir que este tipo de memoria no es exclusiva de los humanos significa que no evolucionó exclusivamente en los primates, sino que es una habilidad más extendida en el reino animal.