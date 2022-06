El alimento clave para eliminar el olor del lavavajillas para siempre

El lavavajilla es, por excelencia, una de las mejores herramientas de limpieza con las que podemos contar en casa. Este artefacto nos facilita un sinfín de tareas, no solo con los trastes, sino también con cubiertos y tazas, entre otros utensilios. Pero su uso puede emanar mal olor por diversas razones y para que esto no suceda, te traemos la solución esperada.

El mal olor del lavavajilla se ocasiona, generalmente, porque restos de comida han quedado en el filtro y otros rincones de la máquina. Por lo tanto, debemos intentar realizar un tratamiento casi diario que hará que nunca más tengas que lidiar con esta problemática sin esfuerzo. En consecuencia te diremos cómo eliminar este aroma utilizando un alimento que fácilmente tendrás en tu hogar.

De acuerdo a especialistas en limpieza, una excelente opción para eliminar el mal olor del lavavajilla es a través de frutas. Serán las cáscaras de cítricos como la naranja o el limón quienes nos ayudarán. El procedimiento será sencillo, debido a que tendremos que colocar las cáscaras en la bandeja superior durante el lavado de trastes y utensilios de cocina.

Si este método no funciona, tendrás varias opciones a mano. En primer lugar podrás enjuagar o remojar todos los utensilios y vajilla antes de introducirlos en el lavavajilla, ya que eso ayudará al trabajo de la máquina. Además no tendrás que dejar la vajilla sucia por más de un día dentro de la máquina para evitar que se impregne el olor de los platos sucios. Y cuando finalice el lavado, abrirás inmediatamente la puerta para que salga todo el vapor y no se estanquen bacterias en la máquina.

Foto: Pixabay

Finalmente podemos citarte una técnica efectiva para quitar el mal olor del lavavajilla y será con la utilización de bicarbonato de sodio. Introduciendo media taza de bicarbonato y realizando un lavado es muy probable que tengas éxito retirando el fuerte olor y seguramente puedas garantizar la limpieza de su interior.