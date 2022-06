5 hábitos claves que te mantienen siempre cansado

El cansancio no es un malestar que se presenta al azar, ya que existen distintos comportamientos que nos pueden conducir hacia él. Hay muchos factores que contribuyen a la sensación permanente de agotamiento y es necesario reconocer estos hábitos para poder dejar de repetirlos, logrando de esta manera mejorar la salud.

Uno de los principales hábitos que generan cansancio está vinculado con la actividad física. En realidad se trata de un nulo ejercicio impulsado por un sedentarismo que nos obliga a llegar al agotamiento. Cuando menos actividad física se hace, menos ganas se tiene, es un círculo vicioso y la realidad es que el cuerpo tiene que estar en movimiento para gozar de una mejor salud. Además, la ausencia de actividad física favorece la aparición de hipertensión arterial, diabetes, aumento del colesterol, triglicéridos y obesidad.

También la mala alimentación es uno de los aspectos a revisar cuando nos sentimos cansados, ya que una de las principales razones para sentirnos agotados consiste en no estar bien alimentados. No siempre tienen que ser carencias ni estar en bajo peso, sino que una persona también puede estar comiendo mucho y mal porque no incluye en su dieta verduras, frutas y alimentos nutritivos. También puede ocurrir que consumimos alimentos que contienen gran cantidad de energía, pero poco aporte nutricional. Estos se disuelven en el estómago, se eleva la glucosa en sangre e induce la secreción de la serotonina, es decir, un ansiolítico natural que favorece el sueño, por lo que llegaremos fácilmente al cansancio.

El estrés es otro de los hábitos a revisar para evitar el agotamiento y gozar de mejor salud. En este sentido, especialistas aseguran que debemos estar más atentos a nuestro autocuidado y romper con creencias de autoexigencia, donde pensamos que no es posible mantenernos activos y productivos si no quedamos exhaustos. En consecuencia, es necesario evitar la carga laboral en forma excesiva porque demasiado estrés puede derivar en angustias, ansiedad y depresión. Y esto va de la mano con el sueño, porque una exigencia en el trabajo o estudio nos demandará menos horas de descanso y este es uno de los malos hábitos más recurrentes. Además del cansancio, fomentará la irritabilidad y falta de concentración, mientras que al largo plazo puede traer consecuencias para la salud física y mental.

Foto: Pixabay

Por último, profesionales de la salud ponen en análisis la falta de distracción. Es que descansar, distraer y renovar la mente es vital para evitar el cansancio y cargar energías. En consecuencia, especialistas aconsejan poner una pausa o tomarse un momento de relax en cualquier bache del día, premiándonos a través de un chocolate, mirar un capítulo de una serie o inspeccionar redes sociales.