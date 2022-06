5 razones por las que no debes conectar tu tele por WiFi a Internet

Tener Internet es un requisito esencial para cualquier ser humano, al mismo nivel de las tradicionales necesidades básicas. Es que el mundo globalizado, sumado al auge de las diversas plataformas, demanda sí o sí un correcto acceso a esta red mundial. Y uno de los dispositivos que se han adaptado a este avance tecnológico es el televisor. Aunque, según cuentan expertos, no debe conectarse a la web a través del WiFi por razones que te contaremos a

En primer término, es menester decir que acceder a Internet a través de un cable LAN ofrecerá una veloz conexión, y este punto se vuelve trascendental. Es que las plataformas de streaming ya emiten su contenido (o al menos, parte de él) en 4K, y para ello necesitamos tener una conexión rápida o estable, puesto que de lo contrario sufriremos cortes cada poco tiempo. A su vez, usar WiFi tendrá mayor probabilidad de interferencias porque el router aceptará múltiples dispositivos, incluyendo el televisor.

Según expertos, la tercera de las claves para acceder a Internet a través del cable es que garantizará la estabilidad de conexión. Es cierto que estos problemas de estabilidad se solucionan bastante si nuestros dispositivos son compatibles con WiFi 6, pero hasta la fecha solo lo son los modelos más recientes. Además, si tenemos muchos dispositivos conectados a nuestra red WiFi es casi seguro que vamos a tener problemas de estabilidad, no solo en la Smart TV, sino también en los demás.

Por otro lado, es importante saber que el WiFi podría no ser seguro ya que los ataques de los ciberdelincuentes se centran en este tipo de conexión porque es más vulnerable. Aunque, es menester decir que actualmente los routers están desarrollando protocolos de seguridad. Además, el cable es mucho más seguro. Obviamente, no se puede decir que sea inexpugnable, pero sí que se puede afirmar sin lugar a duda que existe una brecha de seguridad entre ambas conexiones que no se puede pasar por alto.

Foto: Pixabay

Por último, es probable que tu televisor principal esté al lado del router, por lo que la conexión por cable debería ser tu opción número uno, mientras que los demás dispositivos SmartTV tendrán que acceder a Internet por WiFi. Y en este caso, los bloques y paredes podrán interrumpir la conexión, por lo que se recomiendan invertir en una instalación vía cable LAN.