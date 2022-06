Estas son las 3 razas de perros más caras del mundo

Adoptar un perro para darle alegría a nuestro hogar es algo común y frecuente, aunque personas deciden acudir al mercado para comprar estas mascotas. Es por ello que dependiendo de las razas de perros de las que hablemos, será el valor financiero que tendrán.

Es que dependiendo del origen del perro, el pelaje, el tamaño y los problemas de salud a los que son propensos, será el monto que debemos desembolsar por mascotas de este tipo. En este contexto, te diremos cuáles son las 3 razas de perros más caras del mundo.

Hasta 10 mil euros se puede pagar por un perro chow chow, una de las razas de perros más antiguas del mundo. Este can es originario de China, donde se utilizaba como guardián de templos y casas. Por lo general, es de carácter amable y leal con sus dueños, aunque se vuelve reservado en cuanto hay extraños. Es un can no apto para dueños novatos ya que se recomiendan entre 3 y 4 paseos diarios de unos 20 minutos y es una de las razas que más atención necesitan. Tanta que muchos adiestradores los tratan de ególatras y advierten que no se les debe dar un adiestramiento blando puesto que esto podría hacer que se volvieran el centro de atención hasta el punto que el dueño se ponga al servicio de su mascota.

El segundo lugar en el ranking lo ocupa el samoyedo husky, por el cual se llega a pagar hasta 13 mil euros. Este perro toma el nombre de las Tribus Samoyedas, originarias del norte de Rusia y Siberia. Estas tribus, al ser nómadas, confiaban en esta raza para pastorear, protegerse de depredadores y cazar. El samoyedo es un perro mediano de aspecto elegante y fuerte. Por mucho que sus instintos le lleven a la caza, en general es amigable y suele llevarse bien con los niños. Su dueño debe ser alguien dispuesto a cepillarlo un mínimo de 2 veces por semana si quiere que se mantenga limpio y sano. Y, en épocas de muda, es necesario pasarle el cepillo a diario. Además, se recomienda realizar con el Samoyedo entre 2 y 3 paseos diarios. Si se le proporciona el suficiente ejercicio, ya que es una raza muy activa, puede adaptarse tanto al campo como a la ciudad.

Foto: Pixabay

Mientras que las mascotas de este tipo más caras es el mastín tibetano, un perro originario de la cordillera del Himalaya que se convirtió en el perro más codiciado del mundo cuando un empresario chino compró un ejemplar por 1,7 millones de euros en 2014. En 2011, otro ciudadano chino adquirió un cachorro de 11 meses, de color rojo, por 1,4 millones de euros. El mastín tibetano es uno de los canes más antiguos de Asia que eran utilizados por los pastores nómadas del Tíbet y, cuando China invadió el territorio en los 50, estas mascotas casi se extinguieron.