El desperdicio de alimentos, amenaza para el planeta

La cultura de “tirar” está bien arraigada entre nosotros. Lo mismo nos da deshacernos de un celular usado o ropa usada, que de alimentos que guardamos en el refrigerador y pensamos que se “echaron a perder”. Según cálculos de la WWF, los mexicanos desperdiciamos hasta 94 kilogramos per cápita al año en comida y alimentos.

Preocupados por este hecho y buscando concientizar a los jóvenes universitarios y conjuntar las herramientas de la comunicación para buscar un cambio de hábitos, la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México Norte firmó un proyecto con expertos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Universidad Bielfeld de Alemania.

La iniciativa del proyecto piloto consta de instrumentar estrategias de comunicación y educación que ayuden a reducir el desperdicio de comida por medio de un cambio de comportamiento, con el objetivo de hacer conciencia a la población sobre las consecuencias y efectos que esto causa a la naturaleza.

En la presentación el pasado jueves 24 de marzo, en la Universidad Anáhuac México Norte, estuvieron el Doctor Jorge Miguel Fabre Mendoza, vicerrector Académico, Doctor Josu Garritz, director de la Facultad de Comunicación, el Doctor Francisco Lorenzo, coordinador del proyecto, el Doctor Jorge Rickards, Director de WWF México, la Doctora Ana Laura De la Torre, Líder de proyecto de la WWF, la chef Diana Orozco y el Doctor Sebastián Bamberg, de la Universidad Bielefeld de Alemania.

El Dr. Rickards explicó las amenazas ambientales que el desperdicio provocan. La primera de ellas es que los ciudadanos no hacen mucho para generar un cambio y esto, a la larga, hace imposible reducir el desperdicio de la comida. Esto es muy grave ya que la gente no sigue los consejos para ponerle un alto y proteger al medio ambiente. Una de las soluciones expuestas es inculcar la responsabilidad, ya que si no se empieza por uno mismo esto se alarga y provoca grandes daños en el planeta. De acuerdo con estadísticas del WWF, el 40% de los alimentos cultivados se desperdician y causan el 10% de las emisiones causantes del cambio climático.

“Comunicación para el cambio” es un proyecto que enlaza la gastronomía mexicana junto con la comunicación de manera en que los profesores y alumnos hagan publicidad para crear conciencia. Pequeños cambios hacen grandes diferencias, como dijo la chef Mariana Orozco. La doctora Ana Laura de la Torre líder del proyecto de WWF comentó que la gastronomía mexicana aprovecha mucho los productos del campo como las hojas de maíz, los grillos, las semillas como comida orgánica.

Sin embargo, muchas personas no aprovechan estos alimentos y creen que por haber cambiado de color o haber perdido sus cualidades físicas ya no sirven y son arrojados a la basura.

El Doctor Josu Garritz, director de la Facultad de Comunicación, dijo estar entusiasmado por esta alianza entre Alemania y México para provocar la diferencia y hacer que el desperdicio de comida disminuya comenzando por los alumnos universitarios.

En esta presentación se reflexionó acerca del desperdicio de alimentos, para apoyar y hacer viral el cambio no solo entre los jóvenes universitarios de la Anáhuac y sus familias, sino ampliarlo a los otros campus de la Anáhuac en el país.

IL