Conejos: No todo son zanahorias, estos los alimentos que SÍ puede comer tu mascota

El perro ya no es el mejor amigo de los humanos, pus poco a poco es más común ver que las personas apuestan por adoptar un conejo como el animal de compañía ideal que además no requiere tanta atención como los lomitos; sin embargo, ello no quiere decir que no requiera de cuidados básicos que no pueden pasar por alto y uno de los primordiales es su alimentación, así que presta atención para ofrecerles algo más que el alimento de bote y zanahorias.

Pues la primera imagen que tienen muchas personas sobre los conejos justamente se relaciona con las zanahorias, que aunque les resulta una opción deliciosa y nutritiva, no es el único alimento que tu mascota puede consumir, ya que su dieta se caracteriza por ser herbívora, es decir, que puede comer una larga lista de verduras y frutas. Así que presta mucha atención y ayúdalo a variar su dieta diaria.

Algo que debes tomar en cuenta antes de incluir más alimentos a la dieta de tu conejo, es que primero debes consultarlo con su veterinario, ya que cuando viven libremente suelen comer más alimentos ricos en fibra que en energía, algo que de no cuidar puede traer problemas en casa hasta el grado de causarle enfermedades. Es por ello que no se deben descuidar otros aspectos como incluir heno para proteger su sistema digestivo.

Si tienes otros animales en casa, procura que no se roben su comida. (Foto: Pexels)

De acuerdo con los expertos veterinarios, para cuidar la salud de un conejo, se debe procurar que su plato de comida siempre tenga al menos un 80 por ciento de heno, pues es la mejor forma para que reciba su dosis diaria de fibra, un 15 por ciento de hojas vegetales y un cinco por ciento de pellets.

Mientras que, algunos de los alimentos que tienes en tu despensa que le puedes ofrecer a tu conejo, además de las zanahorias, destaca la coliflor (aunque les puede ocasionar gases), el brócoli, el tomate y plantas de hoja verde como las acelgas, cilantro, lechuga romana e incluso acompañar con otros vegetales como el pepino. Cabe destacar que una excelente opción para tener una dieta completa en el animal, lo ideal es prepararle pequeñas ensaladas en las que se mezclen varios grupos de estos alimentos; sin embargo, las cantidades adecuadas variarán tanto por la edad y el tamaño del peludo.

Por supuesto, al ser un animal herbívoro no sólo pueden comer del listado anterior, ya que también son fanáticos de algunas frutas como las manzanas (sin semillas, ya que son ricas en cianuro), peras, mango, fresas, naranja, plátanos y papaya, así como las piñas.

Como te adelantábamos, también se debe cuidar que este tipo de animales reciban una buena cantidad de fibra y poca energía, y según los expertos, lo ideal es que no coman semillas ni cereales, un par de grupos que muchas veces se les ofrecen y que no satisfacen sus necesidades y que pueden causarles problemas de salud.

Aunque para las cantidades que debes de darle a tu conejo es necesario que visites al veterinario, lo ideal es que se les ofrezcan las frutas y verduras dos o tres veces por semana y siempre en pequeñas cantidades. Asimismo, también debes procurar que el animal siempre tenga acceso a agua fresca, ya que de lo contrario su salud se puede ver afectada; algunas señales que advierten que algo va mal son las diarreas, parálisis intestinal y enfermedades en los dientes

SIGUE LEYENDO

¡Cuidado!, estas 3 plantas de casa son TÓXICAS para tu conejo

Estas 3 frutas que tienes en casa pueden ser tóxicas para tus perros

5 alimentos que puedes compartir con tu perro y cuidar de su salud