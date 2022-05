Así puedes lograr que tus plantas sobrevivan a la ola de calor

La tercera ola de calor se encuentra afectando a gran parte del territorio nacional con temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados, por lo que se ha pedido extremar precauciones tanto en personas como en mascotas para que no presenten problemas de salud; sin embargo, los cuidados se deben extender a las plantas que como cualquier otro ser vivo pueden sufrir las consecuencias por la intensidad del calor.

Aunque las plantas de interior no suelen verse tan afectadas como las de exterior, lo ideal es estar pendientes de ambas, ya que de lo contrario podríamos llevarnos una desagradable sorpresa al tener que despedirnos de ellas porque no lograron sobrevivir a la ola de calor. Es por ello que te compartimos los secretos de jardinería que debes tener más que presentes durante esta temporada si lo que quieres evitar es quemaduras, hojas secas y otros daños en la planta.

En esta ola de calor debes prestar atención a tus plantas de interior y exterior. (Foto: Pexels)

No olvides regarlas

En otras ocasiones te hemos compartido cuál es la hora ideal para regar tus plantas para que aproveche el gua al máximo y como seguramente sabrás, lo ideal es que la tierra siempre se encuentre bien mojada, pero sin charcos y durante esta temporada de calor extremo es muy probable que no baste con regarlas cada tercer día, sino todos los días, pues el agua suele evaporarse con mayor facilidad.

Por otro lado, aunque normalmente sólo se recomienda rociar las hojas de las plantas de interior, durante estos días calurosos, también puedes hacerlo con las de exterior para refrescrlas, pero siempre procurando que tengan el tiempo suficiente para que el agua se absorba o evapore antes de que los primeros rayos del Sol comiencen a impactar, pues de lo contrario se pueden presentar hojas amarillentas y secas a causa de las quemaduras.

Evita regarlas por las tardes

Sobre las quemaduras, es muy importante que tengas en cuenta que regarlas bajo los rayos del Sol no es la mejor idea, ya que puede hacer que las hojas se tornen amarillentas y con el paso de los días se desprendan por completo debido a la sequedad. Además, notarás que tus plantas no estarán precisamente "sanas", ya que no aprovecharan el agua correctamente, pues los rayos solares hacen que el agua de riego se evapore en menos tiempo.

Es muy importante que durante la ola de calor no estén expuestas por tanto tiempo al Sol. (Foto: Pexels)

Ayúdalas a retener la humedad

Con base en los aspectos anteriores, también puedes ayudarlas al colocar corteza de pino triturada sobre la tierra, pues este secreto de jardinería ayuda a que la tierra pueda retener la humedad por más tiempo y evitar que se seque como normalmente ocurre por las altas temperaturas.

Cuídalas del Sol

Debes tener en cuenta que los rayos del Sol les pueden causar mucho daño si no se toman las medidas adecuadas. Así que lo ideal es alejar las de interior de las ventanas, ya que se puede crear un efecto lupa con los cristales y que por lo tanto sufran de quemaduras; sólo deja que reciban los rayos solares matutinos para que aprovechen al máximo.

Por otro lado, las de exterior también se deben proteger del calor intenso. Es por ello que muchas personas recurren a poner pequeños "techitos" en sus jardines o plantíos con mayas, para que puedan recibir los rayos del Sol, pero las plantas no estén expuestas directamente a los rayos solares.

