¿Qué es el hoovering?; descubre la técnica con la que tu ex intenta regresar contigo

El uso de redes sociales permitió identificar ciertas conductas poco saludables en nuestras relaciones y aunque en un inicio todas se llamaban “tóxicas”, los expertos han ido nombrando a cada una de ellas hasta el grado de identificar muchas de las técnicas de manipulación y chantaje que algunas personas utilizan para controlar a sus parejas y una de las más conocidas es el hoovering, o bien, cuando tu ex intenta regresar contigo con “promesas de amor”.

Así que si eres de las personas o conoces a alguien que constantemente termina y regresa con alguien, puedes ser una víctima más del hoovering, una forma de violencia psicológica; es por ello que conversamos con una experta para identificar las “red flags” y evitar caer en esta técnica que los narcisistas utilizan para controlar y llevarte a una relación tóxica de la que costará trabajo salir.

La consultora en psicología de negocios y bienestar emocional, Barbara Bueno Lacy, detalló a El Heraldo de México que el hoovering viene del inglés y se trata de una “succión como de una aspiradora, porque es cuando el narcisista trata de volverte a traer a su red de la manera posible” y para lograr su meta puede llegar con mentiras o con su mejor versión.

“Puede ser de diferentes maneras, de una positiva en la que te pide perdón, te ofrece todo lo que siempre has querido, te habla con amor o de una forma lastimera, dónde es que él sufre mucho y no puede estar sin ti, reconoce que su vida no es la misma después de ti; hasta peor, se victimiza como el hecho de que no quieras regresar conmigo me está matando, entonces me voy a suicidar y tú tienes la culpa de que yo sufra de esta manera porque no entiendes lo que me pasa”, explicó.

Aunque este tipo de conductas son más frecuentes en ex parejas, la también psicopedagoga precisó que se puede dar en otros círculos como la familia e incluso con los amigos.

¡Cuidado!, estas son las señales para identificar las red flags

Sin embargo, no todas las personas que se alejan y regresan constantemente de tu vida son narcisistas, pues la también tiktoker explica que identificar a un narcisista es muy difícil, ya que existen muchos perfiles que no son nada fáciles de identificar o de diferenciar de los que sólo son manipuladores; uno de los narcisistas más peligrosos y aún más difíciles de detectar son los encubiertos, que no dan señales previas.

Es por ello que Barbara Bueno Lacy destaca las cuatro principales fases con las que se puede identificar a una pareja narcisista que quiere ejercer control sobre ti:

Luna de miel. Es la parte más bonita, es decir, la de la conquista, cuando hacen hasta lo imposible por ganarse tu confianza y demostrarte su amor. Idealización. La persona narcisista comienza a analizarte, a ver qué sí y qué no puede controlar de ti. Descarte. Decide que no eres con quien quiere estar, te descarta y se aleja. En esta tercera fase muchas veces se puede ver involucrada una tercera persona quien también será su víctima. Hoovering. Cuando las cosas ya no funcionan con la nueva víctima intenta regresar a ti y la experta advierte que si decides creerle “vuelve a iniciar el ciclo todo el tiempo”.

Perfil de las víctimas y cómo evitar el hoovering

Algo que se debe tomar en cuenta con este tipo de personas es que sólo se preocupan por sí mismos, pues no sienten empatía ni compasión por los otros, es por ello que les resulta tan fácil manejarte por medio de las emociones y de lo que ellos sienten, así que no debe tomarte por sorpresa que lleguen a la fase de la luna de miel para tratar de ejercer control nuevamente.

“Si por alguna razón sienten que necesitan regresar contigo van a hacer lo que sea para regresar contigo. Tienen una gran falta de autoestima, pero aparentan ser muy superiores, entonces lo que más le duele un narcisista es que no le hagas caso, que no caigas en sus trampas, que no caigas en sus cuerpos, o sea, que no pueda tener el control sobre ti. Como es muy fácil para ellos manejar técnicas de manipulación precisamente porque no tienen empatía y porque no sienten amor, entonces al no tener remordimiento pues cualquier técnica de manipulación es buena”, agregó Barbara Bueno Lacy.

A pesar de ello, la experta detalló que sí es posible identificar cuando se está frente a una persona narcisista y el primer paso para ello es identificar si el amor se siente genuino y posterior a ello suele iniciar la fase del descarte en donde también te puedes llevar una gran sorpresa.

“Generalmente es porque encontraron una nueva víctima. Entonces es muy probable que tú te enteres que tiene una relación con alguien más o que anda con alguien más, que probablemente les pueden proveer de diferentes maneras; son muy ególatras, muy de querer aparentar ser mucho ante los demás. Entonces incluso te pueden dejar por alguien que les dé dinero o que les dé más cosas económicas o simplemente alguien que los lleve de viaje o alguien o porque ya se aburrieron contigo”, dijo.

Sin embargo, el hoovering de tu ex no aplica con personas que “no se dejan manipular, que no entran al juego, pero tú sí estás cayendo en su juego y sabe que contigo sí puede jugar con tu mente” va a regresar, por lo que es posible que en sus nuevos discursos escuches promesas que antes no quiso cumplir como puede ser formalizar la relación, casarse, formar una familia, etcétera. Incluso si "tú pones resistencia, pueden pasar que te dicen a bombardear de mensajes de amor como si de verdad te necesitarán muchísimo”.

Pues el perfil de las víctimas del hoovering siempre destaca por ser personas empáticas, contrarias a los narcisistas, que no suelen tomar venganza y que evitan el conflicto, por eso cuando “llega el perdón suelen creerles, suelen decir ‘pues sí, o sea, si me está pidiendo perdón, si se está arrepintiendo, si fuera tan mala persona no me vendría a pedir perdón, no me estaría rogando’”, aseguró Barbara Bueno Lacy.

Ante ello, la psicopedagoga recomienda aprender a poner límites, dejar de contestar los mensajes y trabajar en el amor propio, así como en la autoestima y al caer constantemente en esta técnica, además de sentir que ya no pueden salir de esta situación, la mejor opción es acudir a terapia para aprender a lidiar con la situación. En cambio, quienes son capaces de evitar la manipulación, saben alejarse aún si les causa dolor el fin de la relación; así que la próxima vez que te veas en medio de una relación tóxica siempre puedes:

Evitar responder mensajes cuando el narcisista intente volver, llamadas o cualquier contacto; si sigue insistiendo, lo mejor será bloquearlo; recuerda que es el primer paso para caer en el hoovering y no les gusta sentirse ignorados. Recuerda que los narcisistas te culpan de todos los problemas que existieron en la relación. Identifica la manipulación en el discurso con el que intente regresar a tu vida. Si le diste una segunda oportunidad, la tercera no garantiza un cambio. Ir a terapia.

