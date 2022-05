3 remedios caseros para eliminar al insecto que destruye nuestra ropa

El pececillo de plata es uno de los insectos más dañinos para nuestra ropa, por lo que es vital encontrar remedios caseros que nos ayuden a eliminarlos. Es por ello que en nuestro armario no solo debemos preocuparnos por polillas u hormigas, pero sí por este tipo de insecto que romperá cada prenda que encuentre a su paso. En consecuencia, te diremos de qué forma eliminarlos efectivamente, a través de algunas preparaciones hogareñas.

Con un tamaño no superior a 1 centímetro, el pececillo de plata se alimenta de azúcares, pegamentos y almidones de los alimentos u objetos de nuestra casa. Por eso, no sólo nuestra despensa no es segura, sino que tampoco lo son la mayoría de nuestros artículos favoritos. Desde revistas a libros, pasando por tarjetas postales, fotos y tejidos de algodón o cuero. Hay varios remedios caseros para combatir las plagas de estos insectos, por lo que te invitamos a leer cuáles son las más efectivas.

Gracias a su fuerte olor, la cáscara de pepino es uno de los mejores métodos para detectar y eliminar al pececillo de plata. Este tipo de insectos no soporta el olor de este vegetal, así que lo único que tenemos que hacer es pelarlo y colocar las cáscaras donde puedan entrar en casa. También podemos ubicar algunos en nuestra despensa o en el placar. Lo cierto es que más allá del lugar, podremos reducir la presencia de estas plagas.

Otro de los remedios caseros más efectivos es la sal de mesa debido a que el pececillo de plata suelen ser incapaz de resistir la sal y muere gradualmente por deshidratación. Puede tardar más en matarlos, pero este remedio sigue siendo uno de los mejores para que tu ropa se encuentre a salvo.

Foto: 20 minutos

Finalmente, para ahuyentar al pececillo de plata, también podemos utilizar la lavanda. A estos insectos no les gusta el olor de la lavanda, por lo que podemos utilizar aceite de lavanda para perfumar nuestra casa. También podemos añadir unas gotas de aceite de lavanda a una botella de detergente de limpieza y rociarlo en los rincones de nuestra casa. Sean cual sean los remedios caseros, si tienen lavanda serán efectivos.