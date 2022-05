Este es el truco para evitar mojar el ruedo de tus pantalones acampanados en temporada de lluvias

El que diga que los pantalones acampanados no se pueden usar en temporada de lluvias está en un error, ya que el clima no tiene que ser un factor para perder el estilo o para dejar de estar en tendencia, pues como se ha debatido en muchos espacios, lo holgado está de moda y para ello no hay mejor opción que las campanas, aunque no como se han usado en décadas pasadas y ahí se esconde el gran secreto para no terminar empapadas.

Pues si algo advirtieron las generaciones de los 2000 en cuanto notaron la muerte de los skinny jeans por el regreso de pantalones acampanados y holgados, es que eran una pésima idea para usar durante la temporada de lluvias. Y es que ellos mejor que nadie saben que uno de los problemas más frecuentes de aquellos años era terminar con el ruedo totalmente mojado al menos hasta la rodilla y ni hablar de los Converse con los que los combinaban.

Sin embargo, las nuevas tendencias de la moda respondieron con el truco más efectivo que no sólo ayuda a estilizar y darle un toque totalmente diferente al look, sino también a evitar un desastre en el ruedo a causa del clima. Así que si con la llegada de las lluvias quieres evitar que tu look se arruine por verse mojado, debes prestar atención a este truco con el que la Generación Z demostró que las campanas anchas son perfectas para cualquier momento.

Los pantalones anchos y acampanados están de moda. (Foto: Pexels)

Esto es todo lo que tiene que saber para no perder el estilo por la lluvia

Lo primero que debes de tomar en cuenta y que incluso las celebridades han demostrado, es que el largo de los pantalones no debe tocar el piso, a menos que lo que se busque sea alargar la figura; lo ideal es que el calzado quede a la vista, ya que esto ayudará a que el ruedo no se vea afectado por los charcos de la lluvia.

Claro que el gran secreto para no perder estilo es el calzado, pues los looks más virales en redes sociales y los de las expertas en moda han dejado en claro que este 2022 hay que apostar por la tendencia chuncky, ya sea en tenis, mocasines o botas, pues sus plataformas anchas y altas ayudan a ganar un par de centímetros extra, mismos que también ayudan a que los pantalones acampanados no terminen mojados a causa de la lluvia.

Por otro lado, sabemos que el caminar bajo la lluvia aún con paraguas, tiene sus desventajas, pues la parte inferior del cuerpo recibe las gotas de lluvia. En casos como estos se puede recurrir a una técnica que aunque no es viral, sí se ha visto en muchos looks con jeans acampanados; se trata de doblar el ruedo un par de centímetros.

El calzado chuncky es ideal para evitar que el ruedo se moje. (Foto: IG @roomatepe)

SIGUE LEYENDO

Bikinis atrevidos para conquistar las miradas en la playa al estilo de Ana Bárbara

5 looks con maxifaldas ideales para los cambios de clima con los que Natalia Téllez luce fabulosa

5 pantalones anchos con los que María León confirma que los skinny jeans son cosa del pasado