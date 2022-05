El truco perfecto para limpiar el horno eléctrico

Limpiar la cocina representa una de las tareas más complejas ya que no solamente tenemos elementos propios para la cocción, sino también artefactos eléctricos y muebles de madera y plástico, entre otros. Pero no hay dudas que la parte más difícil llega al momento de eliminar la grasa del horno eléctrico. Es por ello que te daremos algunos consejos claves para que esta tarea que se realiza en cualquier hogar, no te fastidie.

Habitualmente, el horno eléctrico acumula grasa y otro tipo de manchas que suelen adherirse más a la superficie debido al calor del artefacto. Ya que es un espacio en donde cocinamos constantemente, debe permanecer impecable, eliminando todo tipo de suciedad, como así también bacterias.

Entre los métodos más efectivos para limpiar el horno eléctrico y dejarlo como nuevo podremos implementar uno en el que necesitaremos bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Antes de su aplicación deberás asegurarte que el gas está cerrado o que el artefacto está desenchufado para evitar accidentes domésticos. Una vez que desarrollaste este paso tendrás que colocarte guantes de goma y después vaciar el electrodoméstico y dejarlo libre de los elementos de su interior.

A partir de esto, deberás mezclar el bicarbonato de sodio con agua siguiendo la regla de una cucharada del polvo por dos del líquido. Una vez que se haya formado la pasta deberás aplicarla sobre el interior del horno eléctrico, utilizando una esponja. No hay que dejarla sobre ventiladores, calefactores o elementos sensibles.

Foto: Pixabay

La preparación para limpiar el horno eléctrico de tu hogar deberá reposarse durante media hora para que el producto actúe. Una vez que pasó ese lapso de tiempo, tendrás que quitar la pasta usando un paño limpio hasta que el electrodoméstico quede libre de bicarbonato. Una vez que limpiaste todo el interior, deberás rociar el vinagre y pasar un trapo limpio y seco, dejando la superficie brillante.