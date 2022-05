Esta es la técnica perfecta para decorar el baño con plantas

Las plantas no solamente se lucirán en el jardín, en el balcón o en un patio interno. Es que también serán efectivas para la decoración del baño. Sin embargo, no todos los ejemplares serán útiles para esto ya que por sus condiciones de humedad, vapor, exceso de calor y, en ocasiones, poca luz natural, precisan una elección más cuidada para que logren sobrevivir y lucir perfectas.

Además de renovar el aire dentro de los ambientes, y en esta ocasión dentro del propio baño, las plantas que te recomendaremos a continuación serán las mejores para adaptarse a este entorno. De esta forma, podrás optar por crear un oasis con helechos, kentias o aloe vera; o diseñar un ambiente selvático con variedades tropicales como el anturio. Lo cierto es que antes de esto, deberás tener en cuenta algunos detalles, ya que es menester integrar las plantas acorde al tamaño del baño. En baños pequeños, una buena idea es repartir varias plantas pequeñas por distintos rincones, incluso colgantes, para crear equilibrio y armonía. También puedes poner solo una grande, convirtiéndola en la reina del espacio.

La primera de las plantas recomendadas por especialistas en decoración es la areca, una palmera originaria de Oceanía a la que gusta la luz, pero no el sol directo, por lo tanto, es necesario encontrar la iluminación adecuada, nunca en un baño sin ventana. A la hora de regarla, la tierra debe permanecer húmeda, pero nunca empapada.

El helecho es ideal para un baño con poca luz y sin ventana debido a que se adapta a lugares húmedos y sombríos que tampoco cuenten con correntada de aire. Como muchas plantas verdes, es mejor instalarlo sobre un lecho de guijarros de arcilla que permitirá que se drene el exceso de agua.

El listado culmina con la orquídea, un ejemplar perfecto para la decoración de interiores. Estas plantas necesitan de un excelente drenaje para que sus raíces no se pudran. A la orquídea le gusta la humedad, pero necesita aireación. También le gusta la luz, pero no el sol directo. Para regarla bien deberás sumergir las raíces durante unos minutos en un recipiente con agua, luego escurre el terrón de tierra hasta que no quede ni una gota.