Esta es la cantidad de cerveza que puedes beber al día sin arruinar tu salud

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, siendo superada solamente por el vino y el whisky. Más allá de sus ingredientes, no deja de ser una sustancia alcohólica, por lo que su consumo en exceso podrá dañar tu salud, especialmente si sos un paciente con diabetes.

Sabemos que la diabetes se presenta cuando la producción de insulina no va en sintonía con el organismo, ya que puede no recepcionarla de forma adecuada o la cantidad que se elabora no es la suficiente, por lo tanto los niveles de azúcar en sangre se disparan considerablemente. En este contexto, especialistas sostienen que la cerveza afectará gravemente a la glucosa del organismo, por lo que será fundamental reducir su consumo.

El argumento radica, según especialistas, en que la cerveza aporta grandes cantidades de fibra soluble, minerales y polifenólicos, algo que podría ser beneficioso en cualquier bebida desde la óptica de la nutrición. Sin embargo, el secreto de la ingesta medida tiene que ver con los aportes de hidrato de carbono, debido a que se descomponen en azúcares simples, afectando a la salud e incidiendo en la diabetes.

En personas sin patologías, beber sustancias alcohólicas no deberá ser un problema ya que el hígado elimina el azúcar en sangre causando glucemia o descenso rápido de la glucosa. Sin embargo en pacientes con diabetes se corre el riesgo de sufrir una condición sumamente peligrosa que es la hipoglucemia, por lo que habrá que disminuir o eliminar –dependiendo el cuadro- la ingesta de cerveza.

Además, padecer diabetes y consumir cerveza en exceso puede dar lugar a una condición denominada ceoacidosis que provocará el coma o, inclusive, la muerte, por lo tanto se sugiere medir la ingesta de esta bebida y controlar la glucosa en sangre antes de dormir. En consecuencia, expertos sostiene que las mujeres no deben tomar más de 360 mililitros por día y en el caso de los hombres no debe ser mayor a 720 mililitros.