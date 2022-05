Yalitza Aparicio y sus secretos de moda para lucir bikini si eres chaparrita

El nuevo ícono de la moda es Yalitza Aparicio, quien desde que saltó a la fama por protagonizar la película "Roma" ha conquistado el mundo con los mejores looks en los que presume desde los bordados de Oaxaca, hasta las firmas más exclusivas como Prada, Cartier o Gucci. Claro que no es con lo único con lo que se ha vuelto tendencia, pues sus fotos en bikini también han sido toda una sensación.

Además, con sus looks en bikini ha compartido importantes lecciones de aceptación de su cuerpo y amor propio. "La verdad es que me amo tal como soy", escribió en su última publicación de Instagram para acompañar una sesión de fotos desde la playa en el que sólo cubrió su figura con un bañador de dos piezas. Por supuesto, Yalitza Aparicio causó sensación e inspiró a miles de mujeres a amarse tal y cual son, así como a no tener miedo de presumir su belleza.

Y como te adelantábamos, la actriz mexicana ya es todo un ícono de la moda y por lo tanto tiene guardados todos los secretos para que cualquier mujer chaparrita, como ella, logre lucir espectacular desde los looks más elegantes hasta aquellos en traje de baño, pues incluso con los bañadores se puede sacar provecho de la figura y hacer que luzca magnífica.

La actriz tiene uno de los mejores estilos de todas las famosas. (Fotos: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Siempre buscar bañadores de dos piezas

Uno de los primeros consejos de moda de Yalitza es apostar por bañadores de dos piezas, ya que con ellos se logra alargar la figura, algo que sin duda cualquier mujer chaparrita busca al lucirse en la playa; sin embargo, no es lo único que hay que tener en mente, pues los cortes que se elijan pueden marcar una diferencia muy importante.

En ese sentido, no está de más recordar que las bragas de los bikinis, de preferencia siempre deben de ser de tiro bajo, también conocido como "a la cadera", ya que esto también es un gran secreto para crear armonía en la silueta al no sólo hacer que las piernas se vean kilométricas, sino que también el abdomen se vea ligeramente más alargado. Asimismo, para quienes como Yalitza Aparicio, tienen poca cadera, pueden agregar un poco de volumen extra en la zona.

Las cintas a la altura de la cadera también ayudan a dar volumen. (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Bikini rosa y kimono

La actriz sabe que los accesorios son la clave para siempre deslumbrar en la playa y para ello tiene una de las combinaciones perfectas que además está en tendencia esta primavera y verano. Para ello sólo se necesita un bikini fucsia o rosa neón, dos de los colores preferidos de este 2022 y un kimono de encaje blanco.

Pues para pasar de ser chaparrita a la mujer con más estilo y silueta alargada basta con que el kimono sea corto, ya que esto logrará el mismo efecto que un vestido corto, al hacer que las piernas se vean más largas y por lo tanto se ganen unos cuantos centímetros extras en la apariencia.

Yalitza sabe que los kimonos estarán de moda este verano. (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Combinar el top con mini faldas

Por otro lado, para aquellos momentos en los que no se va a disfrutar del mar, las prendas extra pueden resultar un gran aliado, sobre todo si lo que se busca es alargar la figura y como buena mujer chaparrita, Yalitza ha logrado transformar su estatura de 1.48 metros y una silueta más alargada.

De acuerdo con lo que hemos visto en sus fotos de Instagram, lo ideal es usar el top del bikini y combinarlo con una mini falda ajustada al cuerpo, o bien, en corte 'A' para darle volumen a la cadera. Para lograr el looks perfecto hay que agregar sandalias o zapatos en tonos nude, pues esto ayudará a lograr un efecto de piernas kilométricas.

Los tops con volumen también son una excelente opción para mujeres chaparritas. (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

