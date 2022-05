¿Tienes granitos en la piel? Podrías padecer esta enfermedad crónica: dermatitis atópica

Una de las enfermedades autoinmunes más comunes de la piel es la dermatitis atópica que, aunque pareciera ser algo simplemente estético, puede ocasionar graves problemas en la salud de los pacientes ya que los síntomas como "granitos" y comezón en la piel llegan a afectar el estilo de vida de quienes la padecen, principalmente bebés menores de un año, pero que de no tratarse correctamente puede presentarse como brotes en adolescentes y adultos.

Es por ello que los expertos de la salud buscan crear conciencia en las madres y padres de familia para prestar atención a los primeros síntomas y comenzar un tratamiento en el que se aleje a los pacientes de los factores alérgicos que pueden estar detonando la dermatitis atópica que “es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel”, explicó la doctora Norma Edith Torres Gudiño a El Heraldo de México.

De acuerdo con la doctora y Gerente Medico del portafolio de Inflamación e Inmunología de Pfizer, en el caso de los mexicanos, esta enfermedad es la más importante en niños. “La mayoría de los pacientes con este padecimiento son niños en el primer año de vida hasta en un 60 por ciento, pero casi el 70 por ciento se quita antes de los 16 años. Aunque hasta un 30 por ciento llegan a adultos y siguen con la enfermedad”, señaló.

Estos granitos o ronchitas pueden llegar a infectarse al rascarse constantemente. (Foto: Cortesía de Pfizer)

Aunque es muy común que sólo sea considerada como una alergia, la experta señaló que no debe tomarse como eso, pues de no tratarse de la forma correcta puede llegar a afectar la calidad de vida de quien la padece, no sólo con la cuestión estética, sino también con malestares como la comezón, insomnio e incluso por desarrollar otras enfermedades como la rinitis alérgica, el asma e incluso la depresión.

“Si no la tratas bien puede ser que no te dé una buena calidad de vida que te cause tanto picor que tengas problemas con el sueño. Hasta el 90 por ciento de los pacientes no pueden dormir; les da más a los niños en el primer año de vida, por eso lo importante revisar y hacerlo en conjunto con un médico experto porque se puede confundir con alergias y no es sólo una alergia es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel”, asegura.

Desde los genes hasta el medio ambiente; así se detona la dermatitis atópica

En su conversación con este medio, Torres Gudiño precisó que la dermatitis atópica se puede desarrollar por muchos y muy variados factores; de ahí la importancia de consultar al médico en cuanto las primeras señales de la enfermedad comienzan a afectar al paciente, especialmente con enrojecimiento, comezón y granitos en la cara, pecho o brazos.

“Tiene varios factores no sólo es el alérgeno, o sea, que tengas alergia a ciertas sustancias, sino que tienes que estar un poco predispuesto en la parte inmunológica. También hay un factor ambiental o infeccioso que puede llegar a detonar algunos brotes, sobre todo ambientales alérgenos, en un paciente que tienen algún genecito que le heredó por ahí la mamá o el papá y que lo haga que tenga predisposición a enfermedades alérgicas y eso es lo importante de esta enfermedad”, destacó.

Además, el detectarla a tiempo puede frenar la aparición de otras enfermedades, ya que quienes la padecen pueden desarrollar conjuntivitis, rinitis alérgica y asma, estos otros problemas “pueden ser tan severos que te manden al hospital”, precisó la experta. Asimismo, se sabe que el no darle un correcto seguimiento puede provocar irritación, lesiones y engrosamiento de la piel o infecciones en algunas de las zonas donde está el rascado.

Es por ello que “se tiene que quitar la idea que es una enfermedad totalmente cosmética” y hacer hincapié en la sociedad que no se trata de algo infeccioso, pues a veces el ver las heridas que dejan los brotes o el rascarse constantemente pueden causar estigma hacia el paciente.

Para detectar la dermatitis atópica, la doctora Norma Edith explicó que “a los bebés les da mucho los cachetitos o en las zonas expuestas de los bracitos; son lesiones como ronchitas, como vesiculitas, que les dan mucha comezón, pero la verdad que esos son síntomas muy generales”, por lo que reiteró la importancia de que al detectarlas se pida la opinión de un experto par aliviar los malestares.

Si tu bebé tiene estos síntomas debes consultar a tu médico para descartar que sea dermatitis atópica. (Foto: Pexels)

¿Se deben quitar alimentos?; estas son las claves para controlar la enfermedad

Otra cosa que se debe de tomar en cuenta es que la dermatitis atópica no tiene cura, sin embargo, los brotes se pueden controlar con la ayuda de un médico, de preferencia un dermatólogo, pues para que la enfermedad no provoque cuadros graves es necesario buscar los factores de riesgo y alergénicos que pueden variar significativamente de paciente en paciente.

Por otro lado, la Gerente Medico del portafolio de Inflamación e Inmunología de Pfizer destaco que se debe evitar la automedicación y no seguir todos los consejos que circulan en Internet, ya que muchas de las “recomendaciones” incluyen evitar consumir algunos alimentos para “prevenir” los brotes; sin embargo, al tratarse de una enfermedad por alergias, las recomendaciones no son las mismas para todos los pacientes.

“Luego pasa que quitan muchos alimentos que son importantes para el crecimiento y el niño se desnutre y al final no le representaban una alergia para para tener un brote a ese paciente. Entonces, la educación tanto del paciente como de la familia, en cuestión a la parte psicosocial y qué es lo que deben de evitar es algo sumamente importante”, dijo.

Al no tener cura, las personas que tienen esta enfermedad crónica de la piel pueden presentar brotes a lo largo de su vida. (Foto: Pexels)

Claro que la dermatitis atópica no sólo responde a lo que se come, sino al ambiente e incluso a algunos productos de uso diario. Es por ello que el acompañamiento médico en esta enfermedad resulta fundamental, ya que hay sustancias, perfumes, cremas y bloqueadores solares, por mencionar algunos, que irritan la piel, pero también se deben individualizar a cada paciente.

Mientras que para los cuidados, Torres Gudiño agregó que al perder la humedad natural de la piel es necesario hidratarla constantemente con emolientes para no engrosarla en las zonas donde hay mucho picor. Es por ello que se debe evitar la exposición prolongada al Sol, ya que provoca la pérdida de ésta.

Aunque los cuidados deben seguirse según el caso en particular, algunas medidas generales son:

Utilizar agua tibia

No usar jabones con perfumes porque son irritantes

No frotar la piel

Baños cortos

Usar ropa de algodón y al lavarla no usar suavizantes

Evitar la exposición al Sol

