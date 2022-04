6 ejercicios para quemar grasa abdominal y lucir perfecta esta Semana Santa

Si una de tus metas al ejercitarte es quemar grasa abdominal, esta rutina de sólo 20 minutos será tu salvación, pues aunque sólo consta de seis ejercicios son los más efectivos para trabajar el abdomen y ver resultados en poco tiempo, así que si quieres presumir tu figura estas vacaciones de Semana Santa debes realizarla desde hoy mismo.

Sin embargo, debes recordar que ninguna rutina tiene resultados por sí sola, sino que es necesario poner un mayor esfuerzo y combinarla con hábitos diarios, como una alimentación saludable y balanceada, que te ayuden a cumplir el objetivo. Además, el realizar los ejercicios de forma correcta es fundamental.

Pues no querrás pasar Semana Santa con alguna lesión por no mantener una buena postura o por realizar el movimiento de forma incorrecta. Además, si no prestas atención y realizas mal estos ejercicios no notarás los importantes cambios en tu cuerpo y quemar grasa y tonificar el abdomen será imposible.

Antes de comenzar debes tomar en cuenta que aunque estos seis ejercicios duran entre 30 y 40 segundos, posteriormente debes descansar 30 segundos y repetir cada uno por otros dos tiempos.

Ejercicio 1. Colócate de pie con los pies juntos, la espalda derecha y los brazos pegados a tu cuerpo. Una vez que tengas la posición correcta comienza a saltar y a abrir y cerrar las piernas, en coordinación con este movimiento, sube y baja tus brazos hacia los lados. Realiza el movimiento por 30 segundos.

Ejercicio 2. También de pie busca la postura correcta para tu espalda y junta tus pies, flexiona tus brazos y mantén los codos cerca de tu cuerpo. Posteriormente comienza a saltar y envía una de tus piernas ligeramente hacia enfrente, al siguiente salto regresa a la posición inicial y envía hacia enfrente la otra pierna. Realiza el movimiento por 40 segundos.

Ejercicio 3. Sobre un mat realiza una plancha, cuidando que en todo momento tu espalda esté recta y tus abdominales estén fuertes, ya que esto te ayudará a quemar grasa más rápido de lo que crees. Cuando consigas la postura correcta, flexiona tu pierna derecha y llévala lo más cerca posible al pecho, regrésala a su lugar y repite con la pierna izquierda. Este movimiento se debe realizar por 40 segundos.

Ejercicio 4. Ahora, siéntate en el mat y trata de sentir tus isquiones para prevenir lesiones en la columna; flexiona las rodillas y elévalas ligeramente. Lo siguiente a realizar es comenzar a realizar abdominales laterales, cuidando que la espalda siempre esté recta y que el esfuerzo sea en las piernas y abdomen. Realiza el movimiento por 40 segundos.

Ejercicio 5. Colócate a gatas sobre el mat, procurando que tus manos queden debajo de tus hombros y con los brazos un poco más anchos que el resto de tu cuerpo; envía las rodillas más atrás y mantén elevados los pies. Comienza a flexionar los brazos y lentamente lleva tu torso hacia el suelo, regresa y mantén la posición por 30 segundos.

Ejercicio 6. Finalmente, ponte de pie con las piernas abiertas a la altura de la cadera, coloca tus manos sobre tu cabeza y con la espalda recta. Posteriormente flexiona la pierna derecha y llévala al pecho, al mismo tiempo trata de que tu codo izquierdo toque la rodilla derecha; regresa a la posición inicial y repite hacia el otro lado. Repite este movimiento por 30 segundos, pues es de los más efectivos para quemar grasa abdominal.

A continuación puedes ver el video de la rutina completa con los seis ejercicios para que los realices de forma correcta y evites lesiones. Por otro lado, el no cometer errores en la postura y movimientos te ayudará a comprobar los resultados rápidamente.

