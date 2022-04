Abril 2022: 3 signos que NO comenzarán el mes con el pie derecho

Este mes de abril inició con la Luna Nueva en Aries y con esto algunos signos zodiacales tendrán una motivación extra. Así que, es momento de iniciar planes o metas, pues a partir de ahora viene mucho éxito.

Sin embargo, existen tres signos que no iniciarán esta temporada con el pie derecho y aquí te contamos de que se trata para que te mantengas al tanto.

¿Cuáles son los signos que no inician este mes con el pie derecho?

Aunque hay 3 signos que pueden presentar algunas dificultades durante este mes, aún pueden cambiar su energía al evitar ciertas situaciones y actitudes.

Tauro:

Este mes, debes alejarte de todas las cosas negativas que has venido cargando desde hace tiempo, pues es momento de llenarte de buenas vibras y mucha energía, ya que se viene un nuevo capítulo en tu vida.

La lectura, la meditación y el ejercicio podrían ayudarte a deshacerte de todo eso que te dañó en el pasado o de lo contrario nada cambiará.

Géminis:

Abril podría ser el mes perfecto para iniciar nuevamente, debes aprender a amarte más y odiarte menos o de lo contario nunca avanzarás.

Tienes que empezar a manifestar pensamientos positivos y buena energía, pues este mes es el mejor momento para cambiar todo lo lo malo que te ha pasado. Así que, no lo pienses más, pues vida solo hay una.

Virgo:

Esta temporada, tienes que aprender a diferenciar entre lo que es amor y lo que es obsesión, pues no necesitas de nadie para estar lleno y feliz, tú estás completo desde que llegaste al mundo.

Debes aprender a poner tus propios límites y quererte más, pues si tú no cambias esto las personas seguirán aprovechándose de ti. Así que no lo pienses más y no sigas haciendo las cosas mal,

Con información de Horóscopo Negro...

