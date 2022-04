Cuentos para jugar con palabras: Conoce este nuevo álbum para bebés y niños

Bubuca es un álbum para bebés, el cual busca aportar nuevas canciones, cuentos, juegos y arrullos al cancionero para la primera infancia de México y Latinoamérica.

Los ocho tracks están escritos, contados y cantados por mí. Me presento, soy Norma Torres, cuentacuentos, cantadora de historias y mamá, y este disco es una invitación para pensar en las palabras como un juguete más con el que bebés, niñas y niños pueden divertirse. Por ejemplo, podrán combinar las palabras, inflarlas, rebotarlas, inventarlas, desarmarlas y sobre todo coleccionarlas.

Al inicio de la pandemia, con mi hija de 10 meses, me agoté rápidamente mi repertorio de cuentos, juegos y arrullos. Me di cuenta que hay muy pocas propuestas comprometidas y dirigidas especialmente para la primera infancia. Así que gracias a una beca del FONCA, a tantas horas de juego y confinamiento, y a la increíble colaboración de asesores especializados en la primera infancia como Teatro al Vacío y la escritora y performer argentina, Natacha Ortega, surgió este cancionero, el cual me encantaría que formará parte del soundtrack de las familias. Para que así, les pueda acompañar en el momento del juego, del traslado, del baño, de la cena, del cambio de pañal o en el momento de arrullar.

Una de las inspiraciones para crear este disco fue pensar en la voz y la musicalidad de las palabras como el primer contacto que tienen los bebés con el mundo exterior. Si pones atención a la propuesta musical, te darás cuenta que en su totalidad es vocal, es decir, no interviene ningún instrumento, solo el instrumento de la voz. La música vocal fue creada e interpretada por la gran cantante mexicana Jenny Beaujean, su voz se va entretejiendo con mis cuentos contados y cantados.

¡En Bubuca las palabras explotarán como burbujas y no dejarás de jugar con ellas! Te encontrarás a Carola, la caracola, quien rodeada de olas juega a decirle “hola” a todo el mundo que pasa por su casa; descubrirás al gato Mau y al perro Guau, quienes al ritmo del mambo, cuentan la historia de cómo Mau y Guau teniendo hambre se encuentran a una niña que los alimenta. Sin embargo, sólo uno de ellos se quedará con ella, ¿quieres saber quién fue?; un personaje entrañable que conocerás en Bubuca es Late, una pequeña elefanta que ama mirar la forma de las nube, contar las estrellas y descubrir lo que está al final de los arco iris.

BUBUCA ya está disponible para que lo escuches en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, Amazon music, Youtube, Tiktok, etc. Te comparto mis redes sociales para que me cuentes cuál fue tu track favorito. Me encuentras en Facebook, Instagram y Tiktok como @latorredeloscuentos.

