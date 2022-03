8M: Mujeres líderes en agencias de Influencer Marketing que DEBES conocer

Ahora que todo el mundo se encuentra inmerso en las redes sociales, estas plataformas de entretenimiento han abierto un campo en el mundo del marketing que ha permitido a grandes mujeres desarrollarse y ser líderes en estas áreas.

Prueba de ello, es que hoy por hoy las agencias dedicadas al manejo y crecimiento de talentos, mejor conocidos como "influencers", son lideradas por mujeres que han marcado un antes y un después dentro de este sector.

Brenda Tubilla

Se trata de una de las pioneras en la creación de agencia de influencer marketing en México, dando inicio a DW Entertainment & Media en 2015, desde entonces colocándose como una de las agencias con amplio reconocimiento mundial. Brenda Tubilla actualmente representa a una veintena de influencers de forma exclusiva, los cuales suman más de 350 millones de seguidores que en conjunto, suman más de 861 millones de vistas mensuales, además ha gestionado alrededor de 1,700 campañas digitales para marcas como Nike, Mattel, Coca-Cola, Dolce & Gabbana entre otros.

Además, ha creado de la mano del reconocido influencer Juan Pablo Zurita: Arco Entertainment & Media, una casa productora enfocada en impulsar y amplificar a las nuevas generaciones de storytellers con una conexión única con los nuevos canales de comunicación, y debutará con la primera producción llamada 13:14 en Amazon Prime.

Alejandra González

Alejandra tiene una carrera sólida en medios de entretenimiento digitales. Ha trabajado en empresas mexicanas y multinacionales como Grupo Editorial Expansión, Kiwilimón, Google y YouTube. Se ha enfocado en desarrollar relaciones estratégicas con influencers digitales, marcas y jugadores estratégicos de la industria mediática hispanoamericana.

Actualmente representa a influencers como Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Juca, BerthOh, Cristina Dacosta, Pau Zurita, Pamallier, Andy Zurita, Nath Campos, Rulés, María Malibran, Mau Otero, Fausto Murillo, entre otros.

Lina Cáceres

Otra de los pilares en el mundo de los influencers es Lina Cáceres, fundadora de Latin World Digital y vicepresidenta del departamento digital de desarrollo de artistas, comercial y nuevos negocios de Latin World Entertainment, empresa fundada por la actriz Sofia Vergara y el ejecutivo de medios Luis Balaguer.

Además de trabajar con talentos como Regina Carrot, Calle & Poché, Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz y Xime Ponch, Cáceres lanzó en 2020 la llamada “biblia para ser influencer”, un libro que devela los secretos para ser un buen creador de contenido y no morir en el intento.

En 2021 fue reconocida por el Women Economic Forum Iberoamérica con el premio Iconic Influencer Creating a Better World For All y por el Foro Global She Is con el premio Mujer del Año en Marketing.

