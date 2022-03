Feng shui: ¿Plantas en casa? Podrían afectar el flujo de energía

En la decoración del hogar siempre se debe de tomar en cuenta el feng shui, pues la influencia de muchos objetos como espejos, ventanas e incluso las plantas, que se coloquen en ciertos espacios de la casa, pueden afectar gravemente el flujo de energía al "cortar" todo lo positivo y por lo tanto atraer la mala suerte.

Sin embargo, con ello no nos referimos a que hay que vaciar la casa o que si eres amante de las plantas no debes de tener ni una sola, ya que todo se trata de cómo las tengas y en dónde. De acuerdo con este sistema filosófico chino, si no se logra una ocupación consciente y armónica del espacio la energía no se puede quedar en el hogar, o al menos no de la mejor forma.

Así que si tus espacios son de lo más verde por tener masetas llenas de vida, te decimos todo lo que tienes que saber según el feng shui. Y es que además de saber en dónde colocarlas según su función, también es fundamental que sepas cuidarlas para que te ayuden a atraer la buena fortuna y a continuación te contamos todos los detalles.

(Foto: Pexels)

¿Por qué las plantas pueden ser negativas?

Anteriormente te hemos cotado que ciertas plantas como la lavanda o el tomillo, entre otras. pueden ahuyentar las malas energías de tu casa, pues esa es su principal función; sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que éstas son una fuente de vida y no un adorno o accesorio más de tu casa.

Por lo tanto, cada plantita por muy pequeña que sea, requiere de atención y cuidados especiales o sus efectos no darán los resultados que esperas. Es por ello que en cuanto detectes que se están secando o simplemente ya están muertas, las retires de tu casa, ya que de lo contrario la energía positiva no logra acumularse ni en el lugar ni en las personas que viven en él.

De acuerdo con el feng shui, el hecho de que las plantas estén muertas o se comiencen a secar provoca que la energía no circule correctamente por la falta de vida. Claro que eso no es un factor para que se desechen a la primera hoja marchita; en estos casos, lo ideal es sacar las habilidades de jardinería.

(Foto: Pexels)

De detectar que las flores de tus masetas comienzan a marchitarse o a secarse, lo mejor que puedes hacer es retirar la hoja afectada, o bien, ir por tus tijeras especiales para jardinería y hacer cortes diagonales con los que puedas retirar únicamente la zona dañada.

Por otro lado, si notas que el daño ya es generalizado y la planta está totalmente marchita es que cumplió su función y absorbió todas las energías negativas que rondaban en el lugar o que traían las personas que viven en él. Así que ya sabes cómo evitar que la abundancia no pase por tu hogar.

